Büyükada'da Gözaltına Alınan 6 Aktivist Tutuklandı

Adalar Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 5 Temmuz'da Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Büyükada'da gözaltına alınan ve daha sonra Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülen, biri Alman ve biri İsveç uyruklu, 10 şüphelinin savcılık işlemleri sona erdi.

Savcılık sorguları tamamlanan 10 şüpheli, "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan tutuklanmaları istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Sorgularının ardından şüphelilerden Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser, Günal Kurşun, Özlem Dalkıran, Veli Acu, Ali Garavi ile Peter Steudtner tutuklanarak cezaevine gönderildi. Nalan Erkem, Şeyhmus Özbekli, Nejat Taştan, İlknur Üstün ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

5 TEMMUZ'DA 10 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Adalar Sulh Ceza Hakimliğinin kararına istinaden 5 Temmuz'da Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğünce Büyükada'da gözaltına alınan ve aralarında Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser'in de yer aldığı 2'si yabancı uyruklu 10 kişi, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edilmiş, şüpheliler buradaki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılmıştı.

Öte yandan adliye çıkışında tutuklanmalara ilişkin açıklama yapan avukat Meriç Eyüpoğlu, şu an 6 müvekkilinin tutuklandığını belirterek, "Savcılık aşamasında sorduk, söz konusu olan bir örgütten bahsediliyor, örgüte üye olma, yardım, yataklıktan yapma suçu, isnadı bu. 'Hangi örgüttür?' dedik. Cevap alamadık. Sorgu hakimliğinde defalarca sorduk, söz alan hepimiz bunu tartıştık. Yine cevap alamadık. Söz konusu olan, iddia edilen örgütün hangisi olduğunu hala bilmiyoruz." diye konuştu.