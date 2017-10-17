Büyükada Toplantısı Davasında İlk Duruşma 25 Ekim'de
Büyükada'da yapılan toplantıya ilişkin hazırlanan iddianame kabul edilerek, ilk duruşmanın 25 Ekim'de yapılmasına karar verildi.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Büyükada'da yapılan toplantıya ilişkin aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 8'i tutuklu 11 sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçlarından hazırlanan iddianame kabul edilerek, ilk duruşmanın 25 Ekim'de yapılmasına karar verildi.
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