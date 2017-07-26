Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan “Kendi Dilinden FETÖ-Örgütlü Bir Din İstismarı” başlıklı raporun kamuoyuna açıklandığı programın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AA’da yer alan habere göre, bir gazetecinin, “Konuşmanız sırasında ‘son günlerim’ dediniz. Gerçekten Diyanet İşleri Başkanlığı görevini bırakıyor musunuz? Bıraktıktan sonra herhangi bir yerde göreve mi başlayacaksınız?” sorusu üzerine Görmez, şu açıklamaları yaptı:

“Bütün görevler, makamlar, vazifeler sadece birer emanettir. O emanet, vakti, yeri ve zamanı geldiğinde teslim edilir. Diyanet İşleri Başkanlığı gibi bir makamdan sonra talip olduğum bir görev vardır, o da ilimdir. Hem aziz milletimizin hem de İslam dünyasının ilmi hayatına katkıda bulunmak için bir gayret içerisinde olacağım.”

Görmez, görevden ayrılacağı tarihe yönelik soruları ise yanıtsız bıraktı.