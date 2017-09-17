Burundili Göçmenlere Ateş Açıldı: 37 Ölü, 120 Yaralı

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde, Burundili göçmenlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 37 kişi hayatını kaybetti, en az 120 kişi de yaralandı.

Euro News’ta yer alan habere göre, olay, Kamanyola kentinde, Burundili dört göçmenin sınır dışı edilmesiyle başlayan protesto gösterisinde meydana geldi.

Yerel makamlar ateş açılanların göçmenler değil, ulusal istihbarat ofisine saldıran silahlı bir grup olduğunu savundu.

Fakat Birleşmiş Milletler’den (BM) yapılan açıklamada çatışamaya kurban gidenlerin Burundili göçmenler olduğu doğrulandı. BM, olayın aydınlatılması için soruşturma başlatılmasını talep etti.

Görgü tanıklarından biri Kongo hükümetinin bu ölümlere göz yumduğunu söylüyor.

Kendi de Burundili bir göçmen olan Jimmy Nemeyimana, ülkelerine geri dönmek istememeleri hâlinde ölümle tehdit edildiklerini söylüyor:

“Durum içler acısı. Yakınlarımız sanki birer canavarmış gibi öldürülüyor ve hükümet sesini çıkarmıyor. Bu ölümleri nasıl izah edecekler? Eğer Burundi’ye geri dönmek istemezsek bizi öldürmekle tehdit ediyorlar. Adalet yerini bulsun.”

Çatışmanın çıktığı Kamanyola kentinde 2 binden fazla Burundili göçmen yaşıyor.

Burundi Devlet Başkanı Nkurunziza’nın görevini üçüncü döneme taşıma planları şiddet olaylarına yol açınca, iki buçuk yıl içinde en az 400 bin kişi komşu ülkelere göç etmişti. Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ne geçenlerin sayısı 40 bin civarında.