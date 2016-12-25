Bursunu Haleplilere Bağışladı

Sivas’ın Kangal ilçesinde Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı’nı kazanan 7. sınıf öğrencisi Alperen Çınar, üç ayda bir alacağı 500 liralık bursun ilkini, Haleplilere göndermek üzere belediye başkanına teslim etti.

Sivas’ın Kangal ilçesinde Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı’nı kazanan bir ortaokul öğrencisi, üç ayda bir alacağı 500 liralık bursun ilkini Halepliler için bağışladı.

AA’da yer alan habere göre, Hüseyin ve Gülşen Çınar çiftinin iki çocuğundan küçüğü olan, Kangal Mehmet Salih Şirin Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Alperen Çınar, Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı’nı kazandı. Üç ayda bir 500 lira burs almaya hak kazanan Alperen, Halep’teki çocukların yaşadığı dramı televizyondan görünce ilk alacağı bursu bağışlamaya karar verdi.

Alperen, burs olarak aldığı 500 lirayı, Haleplilere göndermek üzere Kangal Belediye Başkanı Mehmet Öztürk’e teslim etti. Öztürk de 500 lirayı Halepliler için bankada açılan hesaba yatırarak, makbuzunu küçük öğrenciye verdi.

“Biz Rahatça Yemek Yerken Onlar Yiyemiyordu”

Alperen Çınar, televizyonda bir tas çorbaya hasret Halepli çocukları görünce içinin parçalandığını söyledi.

Kazandığı bursun ilk 500 lirasını Haleplilere göndermeye karar verdiğini belirten Çınar, bu konuyu anne ve babasıyla paylaştığında onların da kendisine destek verdiğini dile getirdi.

Kangal Belediye Başkanı Mehmet Öztürk’ü makamında ziyaret ederek, Haleplilere göndereceği 500 lirayı teslim ettiğini anlatan Çınar, “Halep’teki kardeşlerimi gördüm, içim parçalandı. Biz rahatça yemek yerken onlar yiyemiyordu. Ayaklarında ayakkabı yoktu, buna da çok üzüldüm. O yüzden de bağış yapmak istedim. Oraya düşen bombalara, çocukların yüzünün kan olmasına ve ağlamasına çok üzüldüm.” dedi.

“İnsanlara Örnek Olsun”

Kangal Belediye Başkanı Öztürk ise Alperen’in bu davranışı karşısında çok duygulandığını, bu bağışın kelimelerle ifade edilemeyeceğini vurguladı.

Duyarlı davranışından dolayı Alperen ve ailesine teşekkür eden Öztürk, şöyle konuştu:

“Bu paraya çok ihtiyacı olan bir aile ama bu yavrumuz buraya gelerek 500 lirasını veriyor. Diyor ki ‘Halep’teki benim gibi kardeşlerime gönderin.’ Bu ülkeye örnek olacak bir çalışma, ben bu yavrumuzu alnından öpüyorum. Geçmişte bu coğrafyada problem olmuş, Halep’ten çıkıp buraya gelmişler. Bugün orada problem var, o ecdadın torunları olarak bugün biz orada elimizden gelenleri yapmaya çalışıyoruz. Bazı insanlarımız bunu eleştiriyor, farklı yerlere çekiyor. İnsanlık her daim lâzım, özellikle de Türk milletine sonuna kadar lâzım. Biz geçmişte de yaptık bugün de bu yardımları yapacağız, yarın da yapmaya devam edeceğiz.”

Öztürk, böyle duyarlı çocukların sayılarının artmasını temenni ederek, “Konuşmakta bile zorlanıyorum. Bu minik yavrumuzun yaptığı yardım, ülkeye örnek olacak bir çalışma. Ben tekrar bu yavrumuzu anlından öpüyorum.” ifadelerini kullandı.