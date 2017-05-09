Bursa’da “Şehidler Gecesi” Düzenlendi

Özgür-Der Bursa Şubesi; alternatif eğitim programları kapsamında bu dönem düzenlediği programlarının sonuncusu ‘Şehitler Gecesi’ başlığı altında Özgür-Der genel başkanı Rıdvan Kaya ve Grup Yürüyüş’ün katılımları ile gerçekleştirdi.

Kur’an tilaveti ve ardından mealinin okunması ile başlayan program, Sedat Ok’un gecenin önemine binaen yaptığı açılış konuşması ile devam etti. 1993 Bosna Cihadı’nda şehid olan İlhan Atlı’nın yol arkadaşı mücahid Saadettin Kutlu; İlhan Atlı’nın önderliğinde şehidlerin, imanlarını hayata tatbik etmekteki tutarlılığı ve samimiyetinden bahsetti ve sözü konuşmacı Rıdvan Kaya’ya devretti.

Şehid olma ve şahidlik etme kavramlarını ele alarak sözlerine başlayan Kaya; ortak kökten gelen ve takriben aynı anlamları ifade eden bu kavramların Kuran’ın kilit noktalarından biri olduğunu belirterekşehadetin, Resul örnekliğinde olduğu gibi Müslüman şahsiyetler üzerinde taşınması gereken temel vasıflardan biri olduğunu dile getirdi.

Şehadetin; adanmışlığın ve Allah için olma bilincinin en somut tezahürü olduğunu ifade eden Kaya; “De ki, benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm yalnızcaalemlerin Rabbi olan Allah içindir!” (En’am 162) ayeti üzerinden konuyu açarak insanın bu misyon çerçevesinde sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini belirtti.

“Şahidlik, Müslüman’ın ahlakıdır” diyerek sözlerine devam eden Kaya; şahidliğin hayattan kopuk, mücadeleden soyutlanmış bir kavram olarak görülmemesi gerektiğini vurguladı. Allah’ın dinine savaş açmış, ifsada uğramış topluluklar tarafından bu kavramların istismar edilmesine fırsat verilmemesi gerektiğini, bu noktada Müslümanlar’ın üzerine ciddi sorumluluklar düştüğünü dile getiren konuşmacı; şahitliğin sadece ferdi ya da sadece toplumsal olmadığını, bütün hayatı kuşatması gerektiğini ifade etti.

Son olarak bir Müslüman’ın tüm inanç ve eylemlerinin merkezinde‘Allah için olma’ şiarının oturtulması ve bu istikamet üzerinde kimliğini ve hayatını inşa etmesi gerektiğini ifade eden Kaya; bireyin bu ilke ile çatışan bütün düşünce ve tercihlerden uzak durma zorunluluğunu belirterek sözlerini tamamladı.

Rıdvan Kaya’nın konuşmasının akabinde Grup yürüyüş sahne aldı. Program, seslendirilen ezgilerin ardından sona erdirildi.