Bursa’da HDP İlçe Başkanları Dâhil 4 Tutuklama
Bursa’da HDP ilçe başkanlarının da aralarında bulunduğu 4 kişinin tutuklandığı bildirildi.
AA’da yer alan habere göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda dün gözaltına alınan ve sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen HDP Yıldırım İlçe Başkanı Mehmet K, HDP Yenişehir İlçe Başkanı Rahmi D, HDP Değirmenönü Mahalle Temsilcisi Yakup B. ve HDP Emek Mahalle Temsilcisi Nevzat D, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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