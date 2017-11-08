Bursa'da Boya Fabrikasında Patlama: 5 Ölü

Bursa'nın Gürsu ilçesinde bir iplik-boya fabrikasında meydana gelen patlamada 5 işçi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bursa-Ankara karayolu yakınlarındaki fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle buhar kazanı patladı.

Bu esnada fabrikanın çatısında çökme meydana geldi.

Patlamanın ardından bölgeye 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Patlamada 4 işçi olay yerinde, bir işçi ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Vali açıkladı: 5 ölü, 4 yaralı var

Bursa Valisi İzzettin Küçük, patlama meydana gelir gelmez olay yerine gittiğini söyledi. Küçük, şunları kaydetti:

"Şu anda 5 ölü, 4 yaralı var. Yaralılar, hastaneye intikal etmiştir. Bir saate kadar yaralıların durumu netlik kazanacaktır. Burası tekstil ünitelerinin olduğu bir boyahane. Oradaki sıcak su kazanı patlamış. Şu anda nedeniyle ilgili bir bilgim yok. Bu kazanın neden patladığıyla ilgili inceleme yapılacak, araştırılacak. Bir tedbirsizlik, kusur ne varsa ortaya çıkacak. Gaz sıkışması olduğu kesin. Şiddetli bir patlama, fabrikada göçük var. Çevredeki fabrikalara ve araçlara da hasar vermiş."

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı: Kazanda patlama olmuş

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, fabrikada büyük bir patlamanın yaşandığını belirtti.

Aktaş, "Yoldan geçenler tamamen etkilenmiş. Bina komple çökmüş. Kazanda bir patlama olmuş. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.