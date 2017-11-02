Bursa’da Belediye Başkanlığına Alinur Aktaş Seçildi

Recep Altepe'nin istifasıyla boşalan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığına AK Parti adayı İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş seçildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi, yeni Büyükşehir Belediye Başkanını seçmek amacıyla toplandı.

Toplantıda, meclisin MHP grubu ve bağımsız üyeleri de AK Parti adayı Aktaş'a destek verdi. CHP'li meclis üyeleri ise oylama öncesi salondan ayrıldı.

Yapılan seçimde 75 oy alan Aktaş, başkan seçildi.