Bursa Özgür-Der Üyeleri Piknikte Buluştu
Bursa Özgür-Der, Uludağ Soğukpınar Mesire Alanı’nda piknik yaptı.
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Bursa Özgür-Der, her yıl düzenlediği geleneksel piknik organizasyonunu gerçekleştirdi.
Uludağ Soğukpınar Mesire Alanı’nda gerçekleştirilen program, kahvaltı ile başladı.
Spor aktiviteleri ve sohbetlerin yapıldığı programda gelen misafirler ile tanışıldı.
Cemaatle kılınan öğle namazının ardından yemekle birlikte dönem içi değerlendirmeleri yapıldı.
Ezgilerin eşliğinde sürdürülen program, ikindi namazının ardından şehir merkezine dönülmesi ile son buldu.
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