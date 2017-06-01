Bursa Cezaevine FETÖ Operasyonu
Bursa’da, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında halen görevde bulunan 5 infaz koruma memuru gözaltına alındı.
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Bursa’da, FETÖ’ye yönelik soruşturma kapsamında halen görevde bulunan 5 infaz koruma memuru gözaltına alındı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde Bursa Ceza İnfaz Kurumunda görevli 5 infaz koruma memuru hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ve Gemlik ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı oldukları öğrenilen şüpheliler emniyete götürüldü.
Etiketler : FETÖ soruşturmaları, Bylock, Bursa Cezaevi
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