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Bursa Cezaevine FETÖ Operasyonu

Bursa Cezaevine FETÖ Operasyonu

Bursa’da, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında halen görevde bulunan 5 infaz koruma memuru gözaltına alındı.

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Bursa’da, FETÖ’ye yönelik soruşturma kapsamında halen görevde bulunan 5 infaz koruma memuru gözaltına alındı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde Bursa Ceza İnfaz Kurumunda görevli 5 infaz koruma memuru hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ve Gemlik ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı oldukları öğrenilen şüpheliler emniyete götürüldü.

 

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