Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe İstifa Etti

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, görevinden istifa etti.

Basın mensuplarına açıklama yapan Recep Altepe şunları söyledi:

"Son günlerdeki gelişmeler Türkiye'nin gündemi oldu. Çok sevdiğimiz Bursa ve Bursalı hemşehrilere hizmet etmek için gece gündüz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yolsuzluk, tembellik ve istismarla hiç suçlanmadık. Son günlerde özellikle bizim için önemli olan AK Parti yönetimi tarafından başlatılan reform projesi adı altında bir eylem başlatıldı. Bursa da bu uygulamanın içinde. Ömrünü bu davaya adamış biri olarak kavgadan yana hiç olmadım. Liderimizle ters düşmeyeceğiz, bize yakışanı yapacağız. Bu şartlarda ülkeme hizmet imkanım kalmadığı ortadadır."