Bürokratik Hantallık Türkiye-İran Ticari İlişkilerini Vuruyor

İran'a ihracat yapabilmek için ithalatçı tarafın GMP (Good Manufacturing Paractice) belgesi alması gerekiyor. Son günlerde İran bürokrasisinin ithalatçıya GMP belgesi vermede işi ağırdan almasının ise Türkiye'den yapılan ihracatın tıkanmasına neden olduğu belirtiliyor.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz, İran’daki ithalatçıya izinlerin ya verilmediğine ya da sürecin geciktirildiğine değinerek “Netleşmeyen çok şey var. Türkiye tarafında güvensizlik oluşmaya başladı. Söylenenler ile yapılanlar bir değil. İran’ın bir an önce hamle yapması gerekiyor. Firmalar muamelelerden sıkılmaya başladı. Kozmetik konusunu çok fazla dile getirdik. Henüz bir gelişme yok. GMP belgesine takılıyor. Şirketlerin belge süresi bitmiş durumda. Yenilenme işlemi çok gecikti. Dolayısıyla ihracat tıkandı" dedi.

NUMUNE BİLE GÜMRÜKTE KALIYOR

Akyüz, gümrüklerde numunelerin gönderilmesinde bile sıkıntı yaşandığını belirtirken sıkıntıya rağmen İran’da kurulan Türk Ticaret Merkezi ile birlikte çeşitli ürün kalemlerinde ihracatını artıran firmalar olduğunu ifade eden Akyüz, bankaların İran’a ihracat ile ilgili birçok belge istediğini, ihracatçıyı çok fazla zorladığını söyledi. Akyüz, İran’ın ödeme konusunda takas yöntemine sıcak baktığına dikkat çekti.

BÜROKRASİ AĞIR İŞLİYOR

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-İran İş Konseyi Başkanı Bilgin Aygül, genelde GMP belgesi sorunu bulunmadığını, İran’ın hem korumacı hem de bürokrasi ağır bir ülke olduğu için ara ara aksaklıkların görüldüğünü söyledi.

Aygül, 2016’da dış ticaret hacminin pozitife döndüğünü, ihracatın da ilk kez yüzde 36 artarak, 5 milyar dolar seviyesine geldiğini vurguladı.

Aygül, şöyle devam etti: “İran’a giden yatırımcı sayısında artış var. Ocak 2016’dan sonra iyimser hava var. İlişkiler son derece iyi düzeyde. Tercihli Ticaret Anlaşması, Türkiye’ye karşılaştırmalı üstünlük sağladı. Türkiye’ye 125 sanayi ürününde, İran’a 140 tarım ürününde kota artışı ve gümrük vergi indirimi sağlandı. Yakında 60 ürün daha eklenecek. Türkiye’de turizm sektöründe 2016’da yüzde 30 azalma olmasına rağmen İranlı turistler Türkiye’ye gelmeye devam ediyor.”

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