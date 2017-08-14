Burkina Faso’da Restorana Saldırı: 18 Ölü

Burkina Faso’da İletişim Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Remis Dandjinu, basına yaptığı açıklamada, başkent Vagadugu’da bulunan Vameh Kurumah Caddesi’ndeki restorana gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlendiğini söyledi.

AA’da yer alan habere göre, saldırıda 18 kişinin öldüğünü, 8 kişinin de yaralandığını ifade eden Dandjinu, olayın “terör eylemi” olduğunu ancak saldırıyı düzenleyenlerin sayısının tam olarak bilinmediğini belirtti.

Dandjinu, saldırıyı düzenlediği belirtilen 3 kişinin polis tarafından “etkisiz hâle getirildiğini” ancak restoranda hâlen mahsur kalanların bulunduğunu ifade etti.

Emniyet yetkilisi Guy Ye de 3 veya 4 silahlı kişinin restorana motosikletlerle geldiğini, restorandakilere rastgele ateş ettiğini bildirdi.

BBC, hastane kaynaklarına dayandırdığı haberde, ölenlerden birinin Türkiyeli olduğunu belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.