Burhan Kuzu: Şu Ana Kadar AK Parti’den Tam 300 İhraç Var

AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, "Su ana kadar AK Parti’den tam 300 ihraç var. Bunların içinde il genel meclisi başkanı var, belediye başkanı var, belediye meclis üyesi var" dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, TGRT Haber ekranlarında yayınlanan “Neler Oluyor?” programına konuk oldu. Batuhan Yaşar’ın sorularını cevaplayan Kuzu ve Tayyar, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu

“ŞU ANA KADAR AK PARTİ’DEN TAM 300 İHRAÇ VAR"

Erdoğan’ın konuşmasında anayasa değişikliğine ‘hayır’ oyu veren vatandaşlara yaptığı hitabı değerlendiren Tayyar, “Partiler kamuoyunun nabzını ölçmek için anketler yaptı ama en sağlıklı anket, sandık anketidir. 16 Nisan’da anayasa değişikliği oylamasından 51.4’lük oy sadece AK Parti’nin aldığı oy değil; ancak AK Parti’nin muhtemel oyuna ilişkin önemli bir ipucudur. Cumhurbaşkanımızın kongredeki konuşmasıyla birlikte yeni bir startı verdiğini düşünüyorum. Malum yeni anayasaya göre 3 Kasım 2019’da yeni bir sisteme geçeceğiz. Başkanlık modeli başlayacak. Bu modelin ilk provası olacak bu süreç. Hem parti yönetiminde, hem kabinede, hem teşkilatlarda bunun altyapısı oluşturulacak. Buna bağlı olarak da yeni sistemle birlikte Türkiye’nin hedefleriyle ilgili ipuçlarını göreceğiz. Muhtemeldir ki Ramazan’dan sonra teşkilatlarda seçimlerimiz başlıyor, bununla birlikte dava şuuru daha yüksek hem FETÖ gibi örgütlerle iltisakı olmayan yeni isimlerin kazanılacağını düşünüyorum. Bunun için bir yenilenme, bir arınma olacak. AK Parti muhalefet partileriyle mukayese edildiğinde en steril partidir. Çünkü 17 Aralık’tan sonra biri yerel, ikisi genel olmak üzere üç seçim atlattık. Bu seçimde de filtre sistemi uyguladık. Şu ana kadar AK Parti’den tam 300 ihraç var. Bunların içinde il genel meclisi başkanı var, belediye başkanı var, belediye meclis üyesi var. Darbe girişiminden sonra 300 ihraç var. Bunlar konuşulmuyor, biz de anlatmıyoruz. Sanki her şeye göz kapatılmış gibi bir algı var. Bundan sonra da bu mücadelenin güçlü şekilde devam edeceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.