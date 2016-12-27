“Burada Yaşamla Ölüm Arasındayız”
Suriye’de Rusya destekli Beşşar Esed güçleri ve İran destekli mezhepçi militanların kuşatma altında tuttuğu Halep’in doğusundan tahliye edilerek İdlib’e getirilen Suriyeliler, sivil toplum kuruluşlarının desteği ve kendi imkânlarıyla kurdukları çadırlarda yaşamlarını sürdürüyor.
İdlib’e bağlı Harim kasabasında kurulan çadırlarda yaşayan Halepliler, Türkiye’den gelen yardımlarla hayatlarını devam ettirmeye çalışıyor.
Soğuk kış günlerinde alt yapısı, elektriği ve suyu olmayan bölgelere kurulu çadırlarda kalan Suriyeliler, ocaklarını çevreden topladıkları odunlar ve atıklarla ısıtıyorlar.
Çadırlarda aileleriyle kalan çocuklar, çamurlu yollarda yalın ayak oynayıp zaman geçiriyor.
“İmkânlarımız Çok Kısıtlı”
Halep’te tahliyeler başladıktan sonra İdlib’e gelen ve Harim kasabasında kendi imkânlarıyla yaptıkları derme çatma çadırda iki çocuğuyla kalan Safa İbrahim (28), AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 yıl önce Esed güçlerine ait savaş uçaklarının Halep’teki bombardımanı sırasında evlerinin isabet aldığını ve kocasının yaşamını yitirdiğini belirtti.
Safa İbrahim, eşini kaybetmesinin ardından biri iki, diğeri bir yaşındaki çocuklarıyla bir başına kaldığını ve Halep’te hayatta kalmaya çalıştıklarını söyledi.
Çok zor günler yaşadıklarını ve her zaman Allah’a duâ ettiğini anlatan Safa İbrahim, “Halep’teki tahliyeler başladıktan sonra İdlib’e geldik. Çocuklarımla birlikte hayatta kaldığımız için Allah’a şükrediyoruz. Kaldığımız çadırlarda imkânlarımız çok kısıtlı durumda. Yardım bekliyoruz.” diye konuştu.
“Sadece Giyecek ve Bir Lokma Ekmek İstiyoruz”
Şıhle Hımde (65) ise kocasıyla birlikte kaldıkları çadırların yağmurlu günlerde su ile rüzgâr aldığını ve çok üşüdüklerini belirtti.
Hımde, çok bir şey beklemediklerini, sâdece üstlerine giyecek ve bir lokma ekmek isteklerini dile getirdi.
Kocası ve 3 çocuğuyla çadırlarda yaşam mücadelesi veren Hamide Rezzak de (21), “Buradaki durumumuz hiç güzel değil. Allah’ımıza sığınıyoruz. Allah’ımın rahmetini istiyorum.” dedi.
İki çocuk annesi Nur Ali (27) de Suriye halkına Türkiye’den başka hiç kimsenin kendilerine yardım etmediğini ve her zaman yanlarında durduğunu söyledi.
“Durumumuz Kötü Ama Allah Büyüktür”
Türkiye’ye teşekkür eden ve Türkiye halkına duâcı olduklarını ifade eden Nur Ali, “Kampta yaşayanların eksiği çok fazla. Su, yiyecek ve giyecek lâzım. Durumumuz kötü ama Allah büyüktür.” diye konuştu.
Yasin Hamis (75), 15 kişiden oluşan ailesiyle zor kış şartlarında iki çadırda kaldıklarını aktardı. Çadırlarda yaşamanın çok zor olduğunu söyleyen Hamis, çadırlarda kalanların acilen yiyeceğe, giyeceğe, suya, çocukların da süt, mama ve beze ihtiyaçları olduğunu belirtti.
Soğuk hava nedeniyle çocukların hastalandığını anlatan Hamis, şunları aktardı:
“Halep’ten 15 kişilik ailemle birlikte geldik. Hayatta kalabileceğimiz kadar yardım istiyoruz. Su, ekmek, iş yok. İş olsa çalışır ailemize bakardık. O imkânımız da yok. Burada yaşamla ölüm arasındayız. Ortalık kış. Bize yardım edin.”
“Kışlık Giyeceklerimiz Yok”
Kamp sorumlusu Gaze Vezir ise yardım kuruluşları ve kendi imkânlarıyla kurulan 70 çadırda 300 Haleplinin kaldığını kaydetti.
Çadırlarda kalan insanların sağlıksız bir ortamda yaşama tutunmaya çalıştığını vurgulayan Vezir, “Çadırlarda kalanların yatak, battaniye, yakacak ihtiyacı var. Buralar çok soğuk. Kışlık giyeceklerimiz yok. Özellikle ilaç lâzım. Çocuklarımız hasta oldu. Çocukların süt, bez ve eğitime ihtiyaçları var.” dedi.
Vezir, kendilerine sahip çıkan ve elinden gelen yardımı gösteren Türkiye’ye teşekkür etti.
- Yorumlar 0
- 'Suriyeli Kadınlarla İkinci Evlilik Sosyal Sorun'Al-Jazeera’den İrfan Bozan, Sosyolog Tuba Duman ile Türkiye’de yer yer görülen evli erkeklerin Suriyeli kadınlarla ikinci evlilik vakıası üzerine bir röportaj yapmış.
- ‘İran Şii Maskesiyle Neo-Pers Arayışta’Star gazetesinden Fadime Özkan, SETA Ortadoğu direktörlerinden Can Acun ile Halep’teki gelişmelerden hareketle Ortadoğu’yu konuşmuş.
- Singapur Eğitimde Nasıl Başarılı Oldu?Öğrencilerin uluslararası ölçekte fen, matematik ve okuma becerilerini ölçen en önemli sınavlardan PISA'da Singapur birinci olmakla kalmadı, Singapurlu her dört öğrenciden biri üst seviyede performans gösterdi.
- "HDP, PKK'sız Bir Gelecek Tahayyül Edebilmeliydi"Akademisyen Vahap Coşkun’a göre HDP de en başta PKK’nın hendek siyasetini yanlış buluyordu, ancak PKK eleştirileri ihanet olarak tanımlayınca HDP bunun karşısında duramadı.
- “Savaş Ölünce Değil, Düşmana Benzeyince Kaybedilir”Başkasına benzemeye çalışmak varoluşsal bir meseledir ve sonuçta kimliğin yok olmasına müncer olur.
- Cihada Herkesin Katılması Zorunlu mudur?Abdülhakim Beyazyüz, Cihad ve kıtal/savaş ile bağlantısı üzerine kaleme aldığı yazı dizisinin bu bölümünde "Cihad herkese zorunlu mudur?" sorusuna cevap arıyor.
- Vahye Uy ve Aklını KullanAkla sunulan bilgiler beşerden ise onun ilk adımı “şüphe ve araştırma” olacaktır; bu yüzden Allah Teâlâ yanılan kullarına “akıllarını niçin kullanmadıklarını, niçin şüphe edip araştırma yapmadıklarını soruyor, bunu yapmayanları kınıyor.
- Kur'an-ı Kerim’in Zahir ve Batın Anlamı Olabilir mi?Faruk Beşer, bugünkü yazısında Kur'an'ı Kerim'in ya zahir ya da batın anlama indirgendiğinde ortaya çıkabilecek tehlikelere dikkat çekmiş.
- El-Bab’a Karşılık İdlib mi?
- 'Suriyeli Kadınlarla İkinci Evlilik Sosyal Sorun'
- İran, Barzani’ye Karşı KYB ile Goran’ı Birleştiriyor
- Islahatçı Bir Kur'an Şairi Olarak Mehmet Akif Ersoy
- Kemalistler Mehmet Akif Ersoy'u da “İrtica 906” Diye Fişlemişler
- Orta Doğu'yu ve Dünyayı Değiştiren Yıl: 1516
- “Bu Havada Çadırda Yaşamak Çok Zor”
- Ev Hapsindeki İranlı Muhalif Lider Kerrubi İstifa Etti
- Afgan Yönetimi ile Taliban Yeniden Masada
- Suudi Arabistan’da Halep İçin Yardım Kampanyası
- İran’da Sünni Âlim Abdulaziz Abdi Tutuklandı!
- Çin, Kamu Güvenliği Bahanesiyle 3 Bin 500 Camiyi Yıktı
- El-Bab’a Karşılık İdlib mi?
- Suudi Arabistan’da Halep İçin Yardım Kampanyası
- İran, Barzani’ye Karşı KYB ile Goran’ı Birleştiriyor
- Ev Hapsindeki İranlı Muhalif Lider Kerrubi İstifa Etti
- Sol-Faşistler Ankara Metrosunda Provokasyon Peşinde
- Bakanlığa Posta Koyan O Hakim Bakın Kim Çıktı?
- Aysel Tuğluk Gözaltına Alındı
- Kendisiyle Övünülen ‘Özel Kuvvetler’ İran’ın Yüzünü Kararttı!
- Gannuşi'den Irak ve Suriye'de Siyasi Çözüm Talebi
- İptal Edileceği Söylenen TEDES Cep Yakmaya Devam Ediyor
- Rusya’nın Halep'e Gönderdiği İşgal Valisi de Balıklara Yem Olmuş!
- Ronaldo'dan Suriyeli Çocuklara: ‘Ünlü Bir Futbolcuyum Ama Kahraman Sizlersiniz’
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim