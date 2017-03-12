“Bunun Mutlaka Karşılığı En Ağır Şekilde Verilecek”

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12.03.2017 04:59
“Bunun Mutlaka Karşılığı En Ağır Şekilde Verilecek”
Başbakan Binali Yıldırım, "Hiçbir yönüyle bu bizim açımızdan kabul edilemez ve bunun mutlaka karşılığı en ağır şekilde verilecek." ifadelerini kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım, Hollanda'nın Türk bakanlara yönelik tutumunun ardından bir açıklama yaptı.

Yıldırım yaptığı açıklamada, "Hollanda'nın iç siyaset sorunları olduğu anlaşılıyor, ayın 14'ünde yapılacak seçimler var. Bu seçimler dolayısıyla bugün yaşadığımız olay Hollanda'nın tamamen iç siyasetinden kaynaklanan bir durum olduğunu düşünüyoruz ama şartlar ne olursa olsun hiçbir yönüyle bu bizim açımızdan kabul edilemez ve bunun mutlaka karşılığı en ağır şekilde verilecek." ifadelerini kullandı.

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