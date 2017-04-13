Bunlar Halkın Hayrı İçin Biraraya Gelmezler
16 Nisan Referandumunda Hayır(!) diyeceklerin görüntüleri…
16 Nisan referandumunda Hayır vermeye çağıran kişilerden bir kolaj:
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Bunlar Halkın Hayrı İçin Biraraya Gelmezler16 Nisan Referandumunda Hayır(!) diyeceklerin görüntüleri…
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