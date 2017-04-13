Bunlar Halkın Hayrı İçin Biraraya Gelmezler

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13.04.2017 00:50
Bunlar Halkın Hayrı İçin Biraraya Gelmezler
16 Nisan Referandumunda Hayır(!) diyeceklerin görüntüleri…

16 Nisan referandumunda Hayır vermeye çağıran kişilerden bir kolaj:

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