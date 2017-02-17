Bunlar da İçimizdeki Charlie Habdolar!

Peygamberleri bile gırgır-şamata malzemesi yapmaktan geri kalmayan Gırgır dergisi Charlie Habdolaşmanın yerli bir örneği olma yolunda ilerliyor!

HAKSÖZ-HABER

Sözcü gazetesinin “hediyesi” olan Gırgır isimli sözde mizah dergisinin Hz. Musa (a) ile ilgili imza attığı rezalet Charlie Habdo’yu aratmadı.

Dergide Seyfi Şahin imzasıyla yayınlanan karikatürde Hz. Musa’nın (a) Firavun’un esaretinden Allah’ın izniyle kurtardığı İsrailoğullarının Kızıldeniz’den geçişi gırgır konusu edilmiş. Kızıldeniz’i geçtikten sonra Hz. Musa’ya (a) atfedilen sözlerle adeta tekebbür abidesine bir peygamber (!) profili çizilmiş ve etrafındaki insanların ağzından ise hakaret dolu sözlere yer verilmiş.

İktibas etmekten hicap duyduğumuz Gırgır dergisinin bu seviyesiz ve alçakça karikatürü Charlie Habdo’nun tipik bir yerli versiyonudur. Birilerinin İslami değerlerimizi yaşadığımız ülkede bile bu derece alçakça karikatürize etme cüretinde bulunabiliyor olması bir zillet karesidir.

Birçok sosyal medya kullanıcısının tepkisi üzerine geri adım atıp özür dileyen bu yerli Charlie Habdolara ilgili resmi birimler İslami değerlerin gırgır-şamata malzemesi yapılamayacağını anlatmak, gerekli cezayı vermek durumundadır.