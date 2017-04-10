Bundan Sonra Her Türlü Saldırıya Karşılık Vereceklermiş!

»Ana Sayfa»Suriye
10.04.2017 09:08
Bundan Sonra Her Türlü Saldırıya Karşılık Vereceklermiş!
Esed’in hamisi Rusya ve İran yaptıkları ortak açıklamada ABD’yi “Suriye'de her türlü saldırıya karşılık vereceğiz” diyerek tehdit ettiler.

Reuters'ta yer alan habere göre Rusya, İran ve müttefik gruplardan yapılan ortak açıklamada, ABD'nin Suriye saldırısının kırmızı çizgileri geçtiği belirtilerek, "Bundan sonra her türlü saldırıya karşılık vereceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "ABD'nin dünyaya hükmetmesine ve tek kutbu dayatmasına izin vermeyeceğiz. saldırılara cevap vereceğiz bedel ne olursa olsun. Saldırıya cevaben Suriye Arap Ordusuna ve Suriye halkına destek vermeye devam edeceğiz" denildi.

 

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