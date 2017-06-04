Bulgaristan’da Göçmenleri Taşıyan Minibüs Kaza Yaptı!

Bulgaristan’ın başkenti Sofya’nın 100 kilometre güneydoğusunda bulunan Pazarcık şehri bölgesinde ehliyeti olmayan 17 yaşındaki bir gencin kullandığı ve göçmenleri taşıdığı belirtilen araç şarampole yuvarlandı.

AA’da yer alan habere göre, aşırı hız yapan sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldiği tahmin edilen kazada, araçta bulunan 17 kişinin 10’u olay yerinde hayatını kaybetti.

Aralarında sürücünün de olduğu, yaralanan diğer 7 kişi de Pazarcık bölgesindeki hastaneye kaldırıldı.

Tamamı erkek olan ve üzerlerinde kimlik bulunmayan yolcuların Afganistan vatandaşı oldukları ileri sürüldü.

Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.