Bulgaristan’da DOST Birliği’nin Türkçe Klibi Yasaklandı!

Bulgaristan Merkez Seçim Komisyonu, DOST Birliği’nin ülkede 26 Mart’ta yapılacak erken parlamento seçimleriyle ilgili Türkçe hazırladığı klibini yasakladı.

DOST Birliği’nin Bulgaristan’da 26 Mart’ta yapılacak erken parlamento seçimleriyle ilgili Türkçe hazırladığı klibini yasaklayan Bulgaristan Merkez Seçim Komisyonu, 1989 yılında yıkılan eski komünist rejiminin ülkedeki Türk ve Müslümanlara karşı uyguladığı asimilasyon kampanyasının acı günlerini anımsatan klibin, yayımlandığı sanal ortamdan kaldırılmasına karar verdi.

AA’nın aktardığına göre, ırkçı ve aşırı milliyetçi Birleşik Vatanseverler Koalisyonu’nun suç duyurusuyla harekete geçen komisyon, seçimlerde sadece “Bulgarca dilinin kullanılmasını öngören yasanın ve iyi ahlâk kurallarının ihlâl edildiği” gerekçeleriyle yasağın getirildiğini savundu.

Para Cezası Uygulanacak

Komisyon, klibin kaldırılmasının yanı sıra DOST Birliği’ne para cezasının da uygulanacağını bildirdi.

Komisyon, daha önce DOST Birliği’nin hazırladığı, Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Süleyman Gökçe’nin göründüğü başka bir klibini de yasaklamıştı.

Bulgaristan’da 26 Mart’ta yapılacak erken parlamento seçimlerinde Türklerin oylarına talip olan DOST Birliği koalisyonu, Sorumluluk, Özgürlük ve Hoşgörü İçin Demokratlar (DOST) ve Hürriyet ve Şeref Halk Partisi’nden (HŞHP) oluşuyor.