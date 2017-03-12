Bulgaristan'da DOST Birliği Adayına Saldırı ve Gözaltı

DOST Birliği adayı İbrahim'in parti afişlerini astığı sırada darp edildiği, gözaltına alındığı ve para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Bulgaristan'da 26 Mart'ta yapılacak erken parlamento seçimleri için yürütülen kampanyada ülkedeki Türklerin oylarına talip olan DOST Birliği koalisyonunun adayı İbrahim İbrahim'in saldırıya uğradığı ve gözaltına alındığı bildirildi.

DOST Birliği Eş Başkanı Lütvi Mestan yaptığı açıklamada, ülkenin güneydoğusundaki Hasköy kentine bağlı Mineralni Bani'nin Belediye Başkanı Mümün İskender'in gönderdiği iki kişinin, seçimlerde DOST Birliği'nden aday olan 27 yaşındaki İbrahim'e saldırdığını iddia etti.

Mineralni Bani'de sokakta DOST Birliği afişlerini asan İbrahim'in önce darp edildiğini, sonra da özel bir koruma şirketi çalışanının yardımıyla zorla kelepçelenerek emniyete götürüldüğünü anlatan Mestan, milletvekili adayı olarak yasal dokunulmazlığı bulunan İbrahim'in yaklaşık bir saat gözaltında tutulduğunu, emniyette polislerce tehdit edildiğini kaydetti.

Mestan, İbrahim'e seçimlerde yasak olan "oy alışverişini yaptığı" gerekçesiyle para cezası kesildiğini de ifade etti.

MEKTUPLA SUÇ DUYURUSU YAPILACAK

Olayın demokratik bir ülkede kabul edilmeyecek bir insan hakları ihlali olduğunu vurgulayan Mestan, DOST Birliği'nin siyasi rakibi olarak hareket eden Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Partisi'nin, feodal mantalitesiyle seçmenlere baskı ve şiddet uygulamaktan çekinmediğini söyledi.

Mestan, "Aday olarak dokunulmazlığı olan İbrahim ancak ve ancak savcı izni ile gözaltına alınabilir. Emniyetteki polisler ağır bir suç işlemiş bulunuyor. Olay, Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin çirkin yüzünü bir kez daha tüm toplumun önünde sergiliyor." dedi.

Koalisyon adına olayı protesto etmek istediklerini ancak bunu hafta sonu yapamayacaklarına dair yanıt aldıklarını da aktaran Mestan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yarın Bulgaristan Cumhuriyet Başsavcısı Sotir Tzatzarov, İçişleri Bakanı Plamen Uzunov ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'na (AGİT) suç duyurusu içeren açık bir mektup yayınlayacağız. Bu şiddet ve adaletsizlik olayını neticesiz bırakmayacağız. Adil ve dürüst seçim ruhuna karşı işlenmiş bu ağır suçta katkısı olan vatandaş, polis ve özel güvenlik memurların suçlarının soruşturulmasını ve ceza görmelerini talep edeceğiz." diye konuştu.

MEHTER MARŞI SKANDALI

Lütvi Mestan ayrıca, DOST Birliği'nin marşı olarak kabul edilen, sözleri ozan Mehmet Serbest'e ait DOST adlı bestenin mehter marşına benzetilmesine de tepki gösterdi.

HÖH Partisi'nden gelen iddialar üzerine ülkedeki aşırı ırkçı ve aşırı milliyetçi çevrelerce marşın Dost Birliği'ne karşı propaganda malzemesine dönüştürüldüğünü ancak marşın çağdaş bir besteciye ait olduğunu ifade eden Mestan, şöyle devam etti:

"Bu müziğin Osmanlı marşlarıyla ilgisi yok. Müziğin etnik veya dini bir ifadesi olmaz. Bulgaristan'da sözlerinde dostluk ve kardeşlikten söz edilen bir bestenin yasaklanabileceğine inanmıyorum. Kitap yakan, müzik yasaklayan faşistlerin tarzına yakın böyle bir yaklaşım yine çağdaş dünyada bir emsal olur. Zaten böyle bir şey mümkün değil çünkü bu beste artık insanlarımız kalbinde çınlayıp taşınıyor."

KLİP DE YASAKLANMIŞTI

Lütvi Mestan DOST Birliği'ne karşı ardı ardına gelen provokatif girişimlerin kapsamında daha önce bir seçim klibinin de yasaklandığını hatırlattı.

Mestan, Bulgaristan'da, 1984'te zorunlu asimilasyon girişimi sırasında çıkan olaylarda annesinin kucağında öldürülen 17 aylık Türkan bebeğin anıtında düzenlenen bir anma törenine yer veren klibin Merkez Seçim Komisyonu (ZİK) tarafından "iyi ahlakın ihlali" gerekçesiyle yasaklanmasını, "Çıplaklık veya şiddet içermeyen bir klibin iyi ahlak kurallarını nasıl ihlal ettiği açıkçası anlamak mümkün değil." sözleriyle değerlendirdi.

Türkiye'de 24 Kasım 2015'te hava sahasını ihlal eden Rus savaş uçağının düşürülmesi, Bulgaristan'da Türklerin en fazla temsil edildiği Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisinde görüş ayrılığına neden olmuştu. Türkiye'nin tutumunu destekleyen Genel Başkan Mestan, Onursal Başkan Ahmet Doğan'ın baskılarına maruz kalarak partiden ihraç edilmişti. Mestan ve bir grup milletvekili, 10 Nisan 2016'da DOST Partisini kurarak Bulgaristan'daki Türk siyasi hareketinde yeni bir sayfa açmıştı. Kısa sürede örgütlenen DOST Partisi, 26 Mart'taki erken genel seçimlere Hürriyet ve Şeref Halk Partisi (HŞHP) ile ittifak yaparak DOST Birliği adı altında katılıyor.