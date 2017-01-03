Bülent Turan’dan Berat Albayrak'a Mütavazilik Tavsiyesi

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın Twitter adresinden yaptığı paylaşımla Enerji Bakan'ı Berat Albayrak'ı mütavaziliğe davet etti.

Enerji Bakanı Berat Albayrak, İstanbul'da BEDAŞ yetkilisi Mahçup Durmuş'a son günlerde yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle bir ziyaret gerçekleştirdi. Albayrak'ın bu ziyaretten paylaştığı Fotoğrafta Berat Albayrak'ın karşısında elleri bağlı bir şekilde duran Durmuş'un karşısında Berat Albayrak'ın azarlar gibi görünmesi sosyal medyada eleştiri konusu oldu.

Bu paylaşımdan bir gün sonra ise AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın tweeti geldi. Bülen Turan, isim vermeden, "Adamın mütevazı bir makamı var, sensin büyük, anladık. Ne olur ziyaretinde makamı sahibine bırakıp karşısına otursan da adamı da onore etsen!" ifadelerini kullandı.

Bülent Turan'ın attığı tweete yorum yapan Twitter kullanıcıları Turan'ın eleştirdiği ismin Berat Albayrak olduğu değerlendirmesini yaptı. Turan bu tweeti attıktan sonra mütavaziliğe örnek göstermek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını retweetledi.