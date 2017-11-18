Bülent Arınç’ın Dikkat Çektiği Davada Yine Tahliye Yok!

Bülent Arınç’ın dikkat çektiği ve dün görülen davada mahkeme yine tutukluluğa devam kararı verdi. Birilerinin yardımı olmadan yürüyemeyen, 82 yaşındaki ağır hasta Mustafa Türk kaçma şüphesi bulunduğu gerekçesiyle yine tahliye edilmedi.

Bülent Arınç Mustafa Türk’ü 40 yıldır tanıdığını ve eğitim faaliyetlerine destek veren bir yardımsever olduğunu söylemişti. 82 yaşındaki Mustafa Türk’ün dün görülen duruşmasında avukatı sanığın ağır sağlık sorunları bulunduğunu ve büyük abdestini dahi tutamadığını ifade etmesine rağmen mahkeme tahliye kararı vermedi. Mahkeme gerekçesinde sanığın “kaçma ihtimali ve tekrar suç işlemesinin önüne geçmek için tutukluluğunun devamı uygundur” denildi.