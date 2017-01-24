Bülent Arınç, 'Erdoğan'dan Af Diledi' İddiasını Yalanladı

​​​​​​​Arınç, Milat gazetesinde çıkan; "Cumhurbaşkanı'ndan özür diledi" haberleri için bunlar Cumhurbaşkanı karşıtlarının ekmeğine yağ sürer dedi.

TBMM eski Başkanı ve eski Bakan Bülent Arınç geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan haberlerle ilgili Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

ALLAH'TAN BAŞKA KİMSEDEN AF DİLEMEM

Arınç yaptığı açıklamada "Erdoğan'dan helallik istedi, af diledi" haberlerini yalanladı ve "Allah'tan başka kimseden af dilemem" dedi.

Allah Hepimizi Affetsin

ARINÇ'IN BAHSETTİĞİ MEKTUP

Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı'na yazdığı mektubu da paylaştı.