Bülent Arınç, 'Erdoğan'dan Af Diledi' İddiasını Yalanladı
Arınç, Milat gazetesinde çıkan; "Cumhurbaşkanı'ndan özür diledi" haberleri için bunlar Cumhurbaşkanı karşıtlarının ekmeğine yağ sürer dedi.
TBMM eski Başkanı ve eski Bakan Bülent Arınç geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan haberlerle ilgili Twitter hesabından bir açıklama yaptı.
ALLAH'TAN BAŞKA KİMSEDEN AF DİLEMEM
Arınç yaptığı açıklamada "Erdoğan'dan helallik istedi, af diledi" haberlerini yalanladı ve "Allah'tan başka kimseden af dilemem" dedi.
Allah Hepimizi Affetsin
ARINÇ'IN BAHSETTİĞİ MEKTUP
Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı'na yazdığı mektubu da paylaştı.
Etiketler: bülent arınç
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