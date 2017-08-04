Budistler Üç Müslümanının Kafasını Keserek Katletti!

Geçtiğimiz yıl (2016) içerisinde dünyadaki bütün vicdan sahibi kişilerin tepkisine yol açan Arakan katliamlarına bölgedeki gazetelerin kapanmasına, cep telefonları ve iletişim araçlarına el konulması ve dışarıya servis edilmesinin yasaklanmasıyla sonuçlanmış. Uluslararası kamuoyunda baskılar karşılığında Myammar yönetimi gerilimi düşürmek amacıyla sistematik tecavüz, katliam ve işkencelere ara verdiğini iddia etmişti.

Geçtiğimiz günlerde internet ortamına Arakan bölgesinden yüklenen bir video katliamların aslında bitmediğini, budist çetelerin tekrar Müslümanları katletmeye başladığını gösteren görüntüler internete düştü.

Yeni çekildiği tahmin edinilen videoda 3 kişinin boğazları kesilerek katledildiği görüntüler.

(şiddet içerikli görüntülerdir +18)

Kaynak: Islah Haber