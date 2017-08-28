Budist Çeteler 13 Yaşındaki Arakanlı Çocuğu Katletti!

Arakan’dan binlerce Müslüman Bangladeş sınırına kaçarken, köyleri ateşe veren Myammar ordusunun zulmünden kaçmaya çalışan savunmasız halkı Budist çeteler katletmeye devam ediyor.

Islah Haber sitesinde yer alan habere göre, Arakan’ın ateşe verilen Kilaidaung köyünden kaçmaya çalışan bir çocuk Budist çeteler tarafından ele geçirildi.

13 yaşındaki çocuğun cansız bedeni saatler sonra dövülerek katledilmiş bir vaziyette terk edilmiş bir bölgede bulundu.

Myammar hükümetinin Arakan’da son 10 günde gerçekleştirmiş olduğu katliamlarda 100’ün üzerinde Müslümanın can verdiği, binlerce müslümanın da Bangladeş sınırına kaçmaya calıştı belirtiliyor.