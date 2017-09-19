“Bu Yıl TEOG Sınavı Yapılmayacak”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TEOG’un kaldırılmasıyla ilgili sözleri Milli Eğitim Bakanlığı’nı harekete geçirmişti.

Bakanlıkta konuyla ilgili çalışmalar sürerken, TEOG sınavının bu yıl yapılıp yapılmayacağına ilişkin belirsizliğe Milli Eğitim Bakanı tarafından yapılan açıklama ile son verildi.

Bakan İsmet Yılmaz, TEOG sınavının bu yıl yapılmayacağını duyurdu.

TEOG’un kaldırılmasının ardından getirilecek yeni sisteme ilişkin de Yılmaz, “Üzerinde bakanlığımız çalışma yapıyor. Bakanlar Kurulu’na sunacağız. Bakanlar Kurulu’ndan çıkan kararı da milletimizin bilgisine sunacağız.” dedi.

Ne Olmuştu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı bir televizyon programında, “Ben TEOG olayını istemiyorum ve bunu da artık yanlış buluyorum. TEOG'un kaldırılması lazım. Biz TEOG'la mı geldik? Ne TEOG vardı, ne bir şey vardı. Okursun, sene içinde notların bellidir, bu notlarınla beraber yürürsün.” açıklamalarında bulunmuştu.

Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım konuyla ilgili İstanbul’da bir görüşme gerçekleştirmiş, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından TEOG’un kaldırılmasıyla ilgili çalışma başlatılmıştı.