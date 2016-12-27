Bu Yıl 133 Yeni Canlı Türü Keşfedildi

Kaliforniya Bilimler Akademisi, 2016’da yapılan yeni keşiflerle canlı sınıflandırmasına 133 yeni hayvan ve bitki türü eklendiğini açıkladı.

Kaliforniya Bilimler Akademisi’ne bağlı Biyoçeşitlilik, Bilim ve Sürdürülebilirlik Enstitüsü, yeni türlerin keşfine ilişkin yıllık raporunda 2016 yılında canlı sınıflandırmalarına 133 yeni türün eklendiğini bildirdi.

AA’da yer alan habere göre, yeni türler arasında 43 karınca, 36 böcek, 23 balık, 7 deniz yumuşakçası, 4 örümcek, 6 bitki, fosil hâlde bulunan 5 kirpi ve 1 kum doları, 1 sinek, 1 kum yosunu, 1 mercan, 1 vatoz, 1 yılan balığı, 1 köpek balığı, 1 Afrika kertenkelesi ve 1 kuş virüsünün olduğu bildirildi.

Raporda, keşif çalışmalarına bir düzineden fazla akademi üyesinin yanı sıra çok sayıda uluslararası bilim adamının katkı yaptığı ifade edildi.

Keşifler arasında yer alan pembe ve sarı renkteki parlak bir balık olan “Grammatonotus brianne”, insanoğlunun deniz altında yaptığı en derindeki keşif olarak tarihe geçti. Araştırmacılar, balığı denizin 150 metre altında filme alarak kayda geçirdi.