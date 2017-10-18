“Bu TEOG Olmadı, Konforlu Bir TEOG Getireceğiz”

Başbakan Yıldırım, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde konuştu. Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"15 yıllık iktidar döneminde hükümetlerimizin önceliği hep eğitim oldu. Biz hep şuna inandık: Bu ülke eğitimli insanların, eğitimli gençlerin omuzlarında yükselecek.

Dünyada 50 ülkenin nüfusundan daha fazla üniversiteye giden öğrencimiz var.

Yurt dışından Türkiye'ye gelen yabancı öğrenci sayısı 120 bin. Benim kotam 350 bin. En az 350 bin yabancı öğrencinin Türkiye'de okuyor olması lazım.

Çok diyorsunuz ama Türkiye'deki öğrenci sayısının yüzde 5'i. Çok değil.

Üniversitelerde girişin sadece sınava endekslenmesi olmamalı. 24 Haziran'da yapacağımız sınava bütün kaderimiz bağlanmamalı.

Mesela dün Bahçeli sınavlar kalksın dedi. Kendisi de bir akademisyen. Tabii bu yüzden söylediğine biraz daha dikkatli bakmak lazım. Biz de bunu dikkatle inceleyeceğiz. Liseden mezun olan öğrenci sayısıyla üniversitelerin alacağı öğrenci sayısı şu an hemen hemen eşit. Ama 2 milyon 400 bin geçmiş yıllardan gelen öğrencimiz var. Dolayısıyla bunlarla ilgili bir çözüm üretmemiz lazım. Artı bir milyon mezun var, bir milyon kapasite var yaklaşık olarak ama herkes 85 üniversitenin 10 tanesine gitmek istiyor. Burada bir seçim metoduna ihtiyaç var. Orta ve uzun vadede bu yöntemden de şartlar oluştuğunda vazgeçilebilir.

Şimdi TEOG meselesi var... Bu seneden itibaren uygulamayacağız. Ama bunun üzerinden maalesef çeşitli propagandalar yapılıyor. Eğitim sistemi alt üst oldu, şöyle oldu böyle oldu... Böyle bir şey yok.

Bizim yapacağımız, muhtemelen bir hafta içerisinde de bunun detaylarını anne baba, velilerle paylaşacağız, TEOG'da da öğrencilerin sınav stresinden dolayı yanlış yapmalarının önüne geçecek, daha konforlu bir şey getiriyoruz."