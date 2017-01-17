“Bu Soğuklara Bir Torba Kömür Ne Yapacak?”

»Ana Sayfa»Suriye
17.01.2017 15:09
“Bu Soğuklara Bir Torba Kömür Ne Yapacak?”
Suriye’nin İdlib kentinin batısında yer alan Hırbet el-Coz isimli çadır kentte kış aylarının sert geçmesi yaşamı daha da zorlaştırdı.

Suriye’nin İdlib kentinin batısında, rastgele kurulan 160 çadırda 200 ailenin kaldığı Hırbet el-Coz isimli çadır kenti kış aylarının getirdiği yağışlar nedeniyle çamur içinde kaldı. Çocukların çamur deryası içinde okula gidip gelmek zorunda kaldığı çadır kentte ısınma, barınma ve ekmek sıkıntısı yaşanıyor.

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Çadır kent sâkinlerinden 58 yaşındaki Halil Ebu Bara AA muhabirine yaptığı açıklamada, çadır kente Cebel Ekrad bölgesinden geldiklerini söyledi.

“Çocuklarımızın Okul Yolları Çamurlu”

Kış mevsiminin çetin geçmesi nedeniyle zor durumda kaldıklarını ifade eden Ebu Bara, çadır kentte ailelerin kaldığı çadırların ve çocukların gittiği okulun yakacak ihtiyacı bulunduğunu belirtti.

Çadır kentte yiyecek sıkıntısı da yaşandığını aktaran Ebu Bara, “Yollar tamamen çamur olduğu için buraya ekmek getirmekte de zorluk çekiyoruz. Yakacak hiçbir şey yok. Verilen bir kömür torbası da yetmiyor. Bu soğuklara bir torba kömür ne yapacak?” diye konuştu.

Yağmur ve çamur nedeniyle odun toplama imkânları da bulunmadığını dile getiren Ebu Bara, “Gerekli yardımlar için vicdan sahiplerine sesleniyoruz. Çocuklarımızın okul yolları çamurlu. Okula gidip gelmekte zorluk çekiyorlar. Tüm kesimlerden yardım istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

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