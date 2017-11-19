Bu ‘Siyasî Kemoterapi’ler Beklenen Sonucu Veriyor mu?

Selahaddin E. Çakırgil, FETÖ operasyonları ve yargılamalarının risklerini yorumluyor:

FETÖ denilen örgütün tipik bir kanser hücresi gibi, sosyal bünyenin her tarafına yayıldığı, tıbbî terimle ifade etmek gerekirse, ‘metastas’ yaptığı, bünyenin hiç beklenmeyen yerlerine kadar sıçradığı, bulaştığı anlaşılıyor.

Kanser hücrelerini de teröristlere benzeten uzmanlar olmuştur. Siz burada kanserli odağın veya organın tedavisinde uyguladığınız ağır kemoterapi seanslarıyla başarılı olduğunuzu, o hücreleri etkisiz duruma getirdiğinizi zannederken, bazı hücrelerin o mıntıkadan uzaklaşıp başka yerlere yerleştikleri, sözgelimi ayak topuğu kemiğindeki bir odak tedaviye ve temizlenmeye çalışılırken; bir hücrenin, gözbebeği arkasına veya beyin zarına gidip yerleşmesi gibi durumlarla karşılaşılır.

Terör vak’aları da böyledir. Siz terör eylemlerine karışmış birilerini etkisiz hale getirdiğinizi zannederken, gizlenen ve kaçan bazı elemanların ülkenin başka bir yerine kaçtığı, sızdığı ve hiç beklenmeyen yerlerde beklenmeyen saldırıları gerçekleştirdikleri görülür.

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