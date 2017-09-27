‘Bu Mektebler Olmasa, Eğitim Gül Gibi Olurdu!’

Selahaddin E. Çakırgil’in yorumu:

Bir mühendis olan Başbakan Binali Yıldırım’ın sahasında çalışkan birisi olduğu,13-14 yıllık Bakanlığı sırasında uhdesine tevdi olunan işlerindeki başarılarından da anlaşılabilir.

Ancak, Binali Bey’in, konuşmalarında aynı şekilde dikkatli olduğu söylenemez.

Sözgelimi, son Anayasa değişikliği günlerinde bir AK Parti m.vekili, ‘Anayasanın değiştirilmesi teklif dahi edilemez..’ denilen ilk 4 maddesinin savunulacak bir tarafının olmadığını söylediğinde.. Binali Bey, ‘Bu 4 maddenin devletin temeli olduğunu’ söylemesi karşısında, niceleri, ‘Haydaaa!.’ demekten kendilerini alamamışlardı. Çünkü, darbecilerin jakobenist- tepeden inmeci dayatmalarını ‘devletin temelleri’ olarak ifade edivermişti.

Yıldırım’ın, 18 Eylûl günü Urfa’da, TEOG (Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş..) imtihanlarının kaldırılması konusundaki sözlerini de Ana Muhalefet başkanı söyleseydi, kesinlikle eleştirirdik..

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