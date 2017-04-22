Bu Küçük Pelikanlar Hadlerini İyice Aşıyorlar: Barlas’tan İHH'ya FETÖ Suçlaması

Cem Küçük’ün Mavi Marmara için “Manyaklar” dediği programda yanında bulunan Cemil Barlas bugün de İHH’yı FETÖ’cü ilan etti.

İHH’nın Cem Küçük’e dava açmasını eleştiren Barlas, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

“Bunlara çıkıp birisi sen kimsin ya demiyor… ama der yakında… Bir kelime için 400 dava açmak kibirin, şımarıklığın ve istismarın doruğudur… İHH'nın hedefi ne acaba… Ne yaygara yaparsa yapsın İHH'nın gittiği yol yol değil uçurum… FETÖ'nün izi… Çıkar gruplarının anlamadıkları şu, amaçları ne kadar ulvi olursa olsun toplum, çıkar gruplarını sevmez… Hele çok yaygara yapanlarını hiç…”

Cemil Barlas’ın İHH’yı FETÖcülükle suçlaması, çıkar grubu kelimesini kullanması acaba bu tipler yazı yazarken aynaya bakıpta kendi yansımalarını mı yazıya döküyor sorusunu sorduruyor.

Bu kişiler kendilerine karşı yapılan eleştirilere karşı naralar atarken, kendilerinde başkalarına karşı her türlü iftirayı ve hakareti yapma özgürlüğünü bulabiliyorlar.