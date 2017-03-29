Bu Kantinde Yalnızca İngilizce Konuşuluyor
Ordu’nun Altınordu ilçesindeki Kökenli Ortaokulu’ndan bir grubun ABD’de 40 ülkenin katılımıyla düzenlenen Dünya Festival Turnuvası’na katılımasından sonra yeni bir projeye imza atıldı.
“English Cafe”
AA’nın aktardığına göre, turnuva süresince diğer ülkelerden gelen idareci, öğretmen ve öğrencilerin iyi derecede İngilizce konuştuğunu gören okul yöneticileri, bunun üzerine kendi öğrencilerinin de daha iyi İngilizce konuşmasına katkı sunmak için “English Cafe” projesini hayata geçirdi.
Kantini okul bahçesindeki eski yemekhaneye taşıyan ve alanı yeniden tasarlayan idareciler, burada İngilizce konuşulması için farklı kurallar koydu. İngilizce levhalar yerleştirilen ve öğrencilerin dönüşümlü olarak görev yaptığı kafede, hem alışveriş hem de sohbet sırasında sadece İngilizce konuşuluyor.
Proje ile derslerinin dışında öğrencilerin dil eğitimine de katkı sağlanması hedefleniyor. Aynı zamanda öğretmen ve personelin de burada İngilizcelerini ileri seviyeye getirmeleri amaçlanıyor.
“Her Gün İki Üç Kelime Öğrenilmesi Çok Önemli”
Okul müdürü Tuncay Kaya, yaptığı açıklamada, ABD’de düzenlenen uluslararası etkinlikte, İngilizce konuşma konusunda zayıf olduklarını fark ettiklerini belirterek, Ordu’ya döndüklerinde dil gelişimini nasıl sağlayabileceklerini araştırdıklarını anlattı.
Ortaya çıkan fikri İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Acu ile paylaştıklarını ve destekleriyle projeyi hayata geçirdiklerini aktaran Kaya, “Kaymakamımız Niyazi Erten ve diğer protokol üyelerinin katılımıyla kafemizin açılışını yaptık. Açılışı yaptıktan sonra çocuklarımızda bir heyecan ve merak gördük. Her gün bir çocuğumuzun iki ya da üç kelime öğrenmesi çok önemli.” dedi.
“Amacımız Konuşmayı Hızlandırmak”
İngilizce öğretmenlerinden Burcu Doğan ise İngilizce konuşma zorluğunu ortadan kaldırmak için söz konusu projenin faydalı olacağını ifade etti.
Dili öğrenirken yaşanan pratik sorununu kafede uygulanan kurallar çerçevesinde aşmayı planladıklarını kaydeden Doğan, “Kafedeki öncelikli amacımız konuşmayı hızlandırmak. Ne kadar pratik yaparsak o kadar daha iyi konuşacağımızı düşündüğümüz için böyle bir projeyi uygulamaya başladık.” diye konuştu.
“Bilgiyi Kullanmalarını Teşvik Ediyoruz”
İngilizce öğretmeni Eda Abca da konsept gereği, dil gelişimi adına Türkçe’nin konuşulmasının kesinlikle yasak olduğuna dikkat çekerek, şöyle devam etti:
“Alışverişlerde ve masalara oturulduğunda sohbet ederken sürekli İngilizce konuşacağız. Çocuklarla derste öğrendiğimiz İngilizce bilgilerini burada pratiğe dökmüş olacağız. Uygulamaya başladık ve şu anda projemiz güzel gidiyor. Daha önceki yıllarda derslerimizi gramer ağırlıklı işlerken, şimdi biraz daha günlük konuşma diline yakın dersler işlemeye çalışıyoruz. Çocuklara bilgiyi vermenin yanı sıra kullanmalarını teşvik etmeye çalışıyoruz. Bu kafe bu anlamda faydalı olacak. İngilizce’de daha çok konuşma sorunu yaşıyoruz. Biz de bunu aşmayı planlıyoruz. İnşallah başarılı olacağız.”
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