Bu Kaçıncı İntihar?
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevliyken, FETÖ soruşturması kapsamında açığa alınınca bunalıma girdiği öne sürülen biyokimya asistanı 30 yaşındaki Dr. Orhan Çetin, hastanenin 10'uncu katından atlayıp yaşamına son verdi.
DHA ve Hürriyet’in aktardığına göre olay, Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bugün saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Söz konusu hastanede biyokimya asistanı olarak görev yapan doktor Orhan Çetin, iddiaya göre geçen Cuma günü FETÖ soruşturması kapsamında açığa alındı. Bunun üzerine bunalıma giren Dr. Çetin, görev yaptığı hastanenin 10’uncu katından atladı. Ağır yaralanan Çetin, aynı hastanede müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Çetin’in cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Polis Çetin’in intiharıyla ilgili soruşturma başlattı.
‘DEVLETİN GÖREVİ İNSAN KAYBETMEK DEĞİL, İNSAN KAZANMAK’
Konuyla ilgili Facebook'taki hesabından bir açıklama yapan Türk Sağlık Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Ahmet Doğruyol, şunları söyledi:
"Cuma günü açığa alınan üyemiz biyokimya asistanı Orhan Çetin, hastanenin 10'uncu katından atlayarak intihar etmiştir. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Adı her ne olursa olsun, bu vatana ihanet edenler mutlaka cezalarını çekmeli. Ancak ihanet noktasında olmayan, yasal çerçeve içinde iş ve işlem yapan insanların, hukuki süreç tamamlanmadan hain olarak nitelendirilmesi ve cezalandırılması vicdanlarda derin yaralar açmakta, travmalar oluşturmaktadır. Devlet olarak görevimiz insan kaybetmek değil, insan kazanmaktır."
- Yorumlar 0
- Kul Sadi Yüksel: “Şirkin Her Türlüsünü Reddetmek, Tevhid'in Gereğidir!”Yeni Akit gazetesinden Ziya Gündüz, Kul Sadi Yüksel ile yeni çıkan “Tevhid ve Ahlak” kitabı çevresinde bir röportaj gerçekleştirdi.
- Nabi Avcı, Zaman ve Yeni Şafak Dönemlerini AnlattıKültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, kurucu kadrosunda yer aldığı Zaman gazetesi ve Yeni Şafak hakkında Yeni Şafak gazetesinden Ayşe Olgun’a ilginç bilgiler verdi.
- Davutoğlu: Siyaseti Dizayn Etmeye ÇalışıyorlarAhmet Davutoğlu, “İlk tur tamamlandı, fire olmadığı ortaya çıktı. İkinci turda da hiçbir şekilde bir tereddüt AK Parti bünyesinde ortaya çıkmaz” dedi.
- Şam’ın Fethi Cephesi Sözcüsü Astana Toplantısını DeğerlendirdiŞam’ın Fethi Cephesi (Cebhetu’l Fethuş-Şam) sözcüsü Husam eş-Şafiî, Astana toplantısı hakkındaki görüşlerini Al Jazeera’ya değerlendirdi.
- Bir İşgüzarlık Örneği Olarak “Meal Müçtehidliği”Yazısında kendisine gelen bir mail örneği üzerinden “meal müçtehidliğine soyunanlar”ın tutarsızlıklarını eleştiren Mustafa Öztürk, bu zihniyetin namazda hafî ve cehrî kıraat meselesinde sergiledikleri işgüzarlığa dair dikkat çekici tespitlerde bulunmuş.
- Şeytan Hayatımızın Neresinde?Şeytan-insan ilişkisi, balık-olta ilişkisine benziyor. Balık, oltadaki yeme kanarsa, oltaya yakalanıyor. Eğer balık oltadaki yemden sakınırsa, ne kadar olta olursa olsun, balık güvendedir.
- Kur’an’da İnsanın Zalim Olması Ne Demektir?Abdulhakim Beyazyüz, Kur’an’da geçen “İnsanın zalim olması” konusunu okuyucularımız için değerlendirmiş.
- Şeriatla Hükmetmeyen Kâfir Olur mu?Hayrettin Karaman, “Şeriatla Hükmetmeyenler Kafir Olur mu?” sorusunu analiz etmiş.
- Suriyeli İşçiyi Dövdü, "Türk'ün Suriyeliye intikamı" Olarak Paylaştı
- İran'da Gösteri ve Çatışmaların Önüne Geçilemiyor
- Münih’te Oklar İran’a Döndü
- Bu Kaçıncı İntihar?
- Van Özgür-Der’de “Kur’an’ın Müminleri İnşa Etme Yöntemi” Konuşuldu
- Diyanet’ten İstanbul ve Ankara’da Ezan Sesine Sınırlama
- İslam Karşıtı Bu Nefret Söylemlerinde, ‘DEAŞ’ Bahane...
- “Müslüman Coğrafyasında İslami Hareketlerin Öğrettikleri”
- İran Rejimi Ahvaz Halkının Taleplerini Karşılayacağına Sindirmeye Çalışıyor
- Trafik Sigortasına İngiliz Sistemi Geliyor
- Esir Gazeteci Muhammed El-Gig: Mezarda Tutuluyorum
- Katar'da Uluslararası İnsan Hakları Konferansı
- Suriyeli İşçiyi Dövdü, "Türk'ün Suriyeliye intikamı" Olarak Paylaştı
- Münih’te Oklar İran’a Döndü
- İran'da Gösteri ve Çatışmaların Önüne Geçilemiyor
- Yaşlılarla Çocukları Buluşturan “Yuva”
- Van Özgür-Der’de “Kur’an’ın Müminleri İnşa Etme Yöntemi” Konuşuldu
- Mısır'da Darbe Karşıtlarına Hapis Cezası
- İran Rejimi Ahvaz Halkının Taleplerini Karşılayacağına Sindirmeye Çalışıyor
- CHP’li Vekil: “Bu Sistemi Getirenler Laik Bir Diktatörle de Tanışabilir”
- Ahvaz Halkı İran Rejimine Karşı Meydanlarda
- 'Darbe Başarılı Olmazsa Yandık' Diyene Uğrayan Adalet Mağdurlara da Uğrar mı?
- Eğer Bekçiliği Size Kalmışsa, Vay O Mahallenin Haline!
- "İhvan ve Nahda Tecrübeleri Üzerinden Metod Tartışmaları"
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim