Bu Kaçıncı İntihar?

»Ana Sayfa»15 Temmuz Darbe Girişimi
20.02.2017 15:41
Bu Kaçıncı İntihar?
FETO soruşturması kapsamında açığa alınan 30 yaşındaki Dr. Orhan Çetin’in bunalıma girerek hastanenin 10'uncu katından atlayıp intihar ettiği belirtildi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevliyken, FETÖ soruşturması kapsamında açığa alınınca bunalıma girdiği öne sürülen biyokimya asistanı 30 yaşındaki Dr. Orhan Çetin, hastanenin 10'uncu katından atlayıp yaşamına son verdi.

DHA ve Hürriyet’in aktardığına göre olay, Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bugün saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Söz konusu hastanede biyokimya asistanı olarak görev yapan doktor Orhan Çetin, iddiaya göre geçen Cuma günü FETÖ soruşturması kapsamında açığa alındı. Bunun üzerine bunalıma giren Dr. Çetin, görev yaptığı hastanenin 10’uncu katından atladı. Ağır yaralanan Çetin, aynı hastanede müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Çetin’in cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Polis Çetin’in intiharıyla ilgili soruşturma başlattı.

‘DEVLETİN GÖREVİ İNSAN KAYBETMEK DEĞİL, İNSAN KAZANMAK’

Konuyla ilgili Facebook'taki hesabından bir açıklama yapan Türk Sağlık Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Ahmet Doğruyol,  şunları söyledi:

"Cuma günü açığa alınan üyemiz biyokimya asistanı Orhan Çetin, hastanenin 10'uncu katından atlayarak intihar etmiştir. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Adı her ne olursa olsun, bu vatana ihanet edenler mutlaka cezalarını çekmeli. Ancak ihanet noktasında olmayan, yasal çerçeve içinde iş ve işlem yapan insanların, hukuki süreç tamamlanmadan hain olarak nitelendirilmesi ve cezalandırılması vicdanlarda derin yaralar açmakta, travmalar oluşturmaktadır. Devlet olarak görevimiz insan kaybetmek değil, insan kazanmaktır."

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