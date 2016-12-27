Suriye’den Osmaniye’nin Kadirli ilçesine iltica eden Suriyeli aileler, kendi imkânlarıyla kurdukları çadırlarda yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.

Halep, İdlib ve Rakka’da çatışmalar ve baskılar sonucu evlerini terk etmek zorunda kalan Suriyeliler, Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Şabaplı ve Anberinarkı köylerindeki boş alanda kendi imkânlarıyla kurdukları derme çatma çadırlarda, hayırsever vatandaşlar, kuruluşlar ve öğrenciler tarafından yapılan yardımlarla hayata tutunmaya çalışıyor.

Savaşın bitmesini umut ederek, ülkelerine geri dönecekleri günün hayalini kuran Suriyeliler, soğuk havaya rağmen dışarıda ekmek yaparak, elde çamaşır yıkayarak günlük yaşamlarını sürdürüyor.

“Hayatta Kalmak İçin Türkiye’ye Geldik”

AA’da yer alan habere göre, Suriyeli Fatma el-Cesen (40), yaptığı açıklamada, Halep’te çatışmaların şiddetini artırmasıyla 10 kişilik ailesiyle Kadirli ilçesine geldiklerini söyledi.

Eşinin daha önce Suriye’de esnaflık yaptığını, savaş nedeniyle her şeylerini bırakmak zorunda kaldıklarını ifade eden el-Cesen, şunları anlattı:

“Halep’te atılan bombalar nedeniyle eşim ve akrabalarım hayatını kaybetti. Sağ kalanlardan birçoğuna ulaşamıyoruz. Hayatta kalmak ve çocuklarımızı yaşatmak için bazı yakınlarımızla birlikte Türkiye’ye geldik. Kadirli’de boş bir alanda kendi imkânlarımızla kurduğumuz çadırlarda yaşamaya başladık. Battaniye ve gıda gibi yardıma ihtiyacımız var. Sağ olsun hayırsever vatandaşlar, öğrenciler ve kuruluşlar zaman zaman bize yardımda bulunuyor. Türkiye insanına teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun.”

“Hayırseverlerden Destek Bekliyoruz”

Rakka’dan gelen 65 yaşındaki Abra Hamuda ise havaların soğuduğunu ve çadırda yaşamanın zorlaşmaya başladığını söyledi.

Vatan özlemi ile günlük yaşamlarını sürdürdüklerini aktaran Hamuda, “Eşim, rejim askerleri tarafından esir alındı. 1 yıldan bu yana haber alamıyorum. Bu havada çadırda yaşamak çok zor. Özellikle soğuktan korunmak için hayırseverlerden daha fazla destek bekliyoruz.” dedi.