Bu da Avusturya'nın 'Paralel Devlet'i!

Avusturya'da 37 adrese yönelik eş zamanlı operasyonlarda "paralel devlet" oluşumu içende olduğu belirtilen sağ-muhafazakar grubuna üye 26 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 500 güvenlik gücü 8 eyalette 37 adrese operasyonlar düzenledi.

Açıklamada, aşırı sağ söyleme sahip "Avusturya Ülkeler Birliği" olarak adlandıran, "devlet karşıtı" grubun lideri Monika Unger'in aralarında bulunduğu 26 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Grubun ülke genelinde toplantılar düzenleyerek üye edinmeye çalıştığı, Avusturya devletini ve yasalarını tanımadığı, "paralel devlet" yapılanması oluşturmak istediği kaydedildi.

Hali hazırda binin üzerinde üyeye sahip grubun, yasa dışı belgeler hazırladığı ve insanları, bu belgelere sahip olanların yasalardan muaf olduğu iddiasıyla aldattığı ifade edildi.

Grubun, üyelerine para karşılığında plaka, kimlik gibi sahte evraklar verdiği, devlete vergi ve ceza ödenmemesi gerektiği yönünde telkinlerde bulunduğu bildirildi.

Kaynak: AA