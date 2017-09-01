Bu Bayram’da da Kurbanlarımızla Suriyeli Kardeşlerimizin Yanında Olduk!

Türkiyeli Müslümanlar bu Kurban Bayramı’nda da Ümmet coğrafyasındaki mazlumlarla kardeşlik ve dayanışmalarını ortaya koydular. Bu çerçevede Özgür-Der de önceki yıllarda olduğu gibi Suriyeli mazlumlar için kurban kampanyası yürüttü. Özgür-Der üye ve gönüllülerinin Suriyeli kardeşleri için bağışladıkları 485 adet kurban Bayramın ilk günü kesildi ve ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

500’e yaklaşan kurbanlar arife günü satın alınarak Akrabat’ta inşaatı süren Abdulhamit Han Yetim Merkezinin bahçesine getirildi. Fetih-Der’in öncülüğünde yürütülen yetim köyü inşaatı bilindiği üzere Özgür-Der, İHH ve Musab bin Umeyr Vakfı tarafından da destekleniyor. Yetim Köyü’nün içinde şehit aileleri için devam eden konut inşaatına ilaveten bir mescid de yapılıyor. Giyim merkezi ve kesimhane ise hizmete açılmış durumda.

Bayram namazının ardından kurbanların bir kısmı farklı bölgelerde kesilmek üzere gönderilirken, yaklaşık yarısı ise yetim köy içinde bulunan kesimhanede kesildi. Küçük parçalara bölünen kurbanlar buradan çadır kentlerde kalmakta olan mahrum ailelere dağıtıldı.

Özgür-Der’in kurban kampanyasında geçtiğimiz yıl 300’e yakın hisse toplanmışken bu yıl sayının 500’e yaklaşmış olması sevindirici bir gelişme oldu. Bu durum şüphesiz Suriyeli mazlum kardeşlerimizle dayanışma bilincinin canlılığına işaret ediyordu. Rabbimizden Özgür-Der ailesi ve tüm müminlerin ibadetlerini kabul buyurmasını niyaz ediyoruz.