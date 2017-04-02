Bu Adam Bu Saçma Sapan Lakırdıları Hangi Cesaretle Sarf Ediyor?

Sultan Murad Tugayı komutanı Fehim İsa’nın İdlib’de el-Kaide’yi hedef alabilecekleri açıklaması neyin göstergesi? Küresel patronlara yaranma kaygısının mı yoksa abilerin kirli planlarına sözcülük mü?

Haksöz Haber

Türkiye hem ABD’nin hem Rusya’nın dayatmaları neticesinde Fırat Kalkanı Harekâtı’na son verdiğini açıkladı. Sonuçta Türkiye el-Bab’la yetinmek durumunda kalırken, Münbiç’te hem ABD hem de Rusya PKK/PYD’ye açıkça kalkan oldular.

Ve tam da böylesi bir kuşatılmışlık ortamında Türkiye’nin yakın desteğine sahip gruplardan biri olan Sultan Murad Tugayı’nın komutanı Fehim İsa’nın Anadolu Ajansı’na verdiği bir demeç dikkat çekti. Fehim İsa şunları söylemiş:

“Önümüzdeki hedeflere devam edip Suriye’yi özgürleştireceğiz. En büyük düşman PYD ve biz onlara saldıracağız. Çünkü bunlar Suriye’yi bölüp devlet kurmak istiyorlar. Biz de savaşımıza devam edip onların planlarını bozacağız. Amerika ve Rusya açık bir şekilde PYD’ye destek veriyor. İki gün önceki açıklamalarına göre Rusya ile beraber İdlib’e saldırmayı düşünüyorlar. Amerika koalisyonuyla beraber operasyonları devam ediyor. Biz gerekirse PYD’ye ve el-Kaide’ye de saldıracağız. Operasyonlara devam edeceğiz. Suriye’nin toprak bütünlüğü bizim için çok önemli. Buna engel olan herkes bizi karşısında bulacak.”

Tamam, PYD’yi anladık da, el-Kaide‘yi hedef almak da nereden çıktı? Tüm bu savaş cephesinde ve düşman listesinde Esed rejimi nerede? Bu sözler tam bir kafa karışıklığı ve sefalet hâline işaret ediyor.

Suriye’de el-Kaide diye bir şey yok! ABD’nin, Rusya’nın ve Esed rejimi unsurlarının el-Kaide diye sürekli vurduğu mücahit gruplar var. Eğer şimdi Türkiye’nin de açık desteğine sahip bir grup bu saldırganlarla aynı pozisyona kendilerini aday görüyorlarsa yazıklar olsun!

Bu sözler ciddiye alınmayı hak ediyor, basit bir retorik deyip geçiştirilemez! Herkes Fehim İsa’nın temsil ettiği hareketin arkasındaki gücün kim olduğunu biliyor. Eğer bu kişinin bu konuşmaları destek aldığı gücün mantığını yansıtıyorsa, bugüne kadar Suriye devrimine verilen bütün desteğin toptan imhasına girişilmiş demektir. Ve böylesi bir durum Allah muhafaza sadece Suriye halkının özgürlük mücadelesinin ağır bir darbe alması ile sınırlı kalmaz, sonuçta Türkiye’nin de Esed rejimi karşısında diz çökmesi sonucunu garantiler.