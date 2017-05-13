BTK'dan "WanaCrypt0r 2.0 Saldırısı"na Dair açıklama

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından (BTK), 74 ülkeye yayılan, az da olsa Türkiye'yi de etkisi altına alan zararlı yazılım "WanaCrypt0r 2.0 Saldırısı"na yönelik, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) kriz masasının aralıksız çalışmalarını sürdürdüğü ve gerekli önlemleri aldığı bildirildi.

BTK'dan, "WanaCrypt0r 2.0 Saldırısı"na ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Dünya çapında etki eden, 74 ülkeye yayıldığı bilinen zararlı yazılım siber saldırısının, az da olsa Türkiye'yi de etkisi altına aldığı belirtilen açıklamada, yaşanan sıkıntıların fidye yazılımı bulaşması ve yayılmasından kaynaklandığı ifade edildi.

"Gerekli önlemler alındı"

USOM kriz masasının aralıksız çalışmalarını sürdürdüğü ve gerekli önlemleri aldığı vurgulanan açıklamada, görüşlerine yer verilen ve saldırıya yönelik operatörleri uyardıklarını aktaran BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan'ın Twitter paylaşımlarına da yer verildi.

Sayan, Twitter paylaşımında, "Dünya genelinde bir hareketlilik var, saldırıdan en çok etkilenen ülke İngiltere oldu. Zararlı yazılım bulaşması ve ciddi yayılması söz konusu. USOM, kriz koordinasyon merkezinde nöbetine kesintisiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

USOM'un, twitter hesabından da saldırıya dair şunlar paylaşıldı:

"Dünya genelinde Phishing e-postaları ile bulaştırılan Wannacry Ransomware, SMB zafiyetinden faydalanıp iç ağda yayılabiliyor. Güncel olmayan sistemlerde Microsoft dosya paylaşım servisi SMB için MS17-010 güncellemesi gerekiyor. USOM tarafından SMB zafiyetiyle ilgili yayınlanan 21 Mart tarihli bildirimin incelenmesi tavsiye olunur, 'https://www.usom.gov.tr/tehdit/177.html'. USOM zararlı bağlantılar listesini güvenlik cihazlarında tanımlamanız önemle tavsiye olunur. Antivirüslerin güncellenmesi ve merak uyandıran Phising emaillerine yönelik kullanıcıların dikkatli olması önemle tavsiye olunur. Fidye yazılımının bağlantı kurmaya çalıştığı yurt dışı adresler USOM tarafından da altyapı seviyesinde engellenmektedir."

AA