Brüksel’de Filistinli Tutsaklara Destek Gösterisi Düzenlendi

İşgalci İsrail’in hapishanelerindeki yaşam koşullarının iyileştirilmesi talebiyle açlık grevine başlayan yaklaşık iki bin Filistinli mahkûma destek amacıyla Avrupa Birliği (AB) kurumlarının yakınında gösteri düzenlendi.

Belçika’da yaşayan Filistinliler, hapishane koşullarını protesto etmek amacıyla açlık grevine başlayan işgalci İsrail’in hapishanelerindeki Filistinli tutsaklara destek gösterisi düzenlerken, Avrupa Birliği’nden (AB) de Tel Aviv’e yaptırım uygulamasını istedi.

AA’da yer alan habere göre, AB kurumlarının bulunduğu Schuman meydanında yapılan gösteriye yaklaşık 100 kişi katıldı.

Aralarında çocukların da olduğu göstericiler, Filistin bayraklarının yanı sıra işgalci İsrail’in hapishanelerindeki çocuk tutsakların fotoğraflarını da taşıdı. Sık sık İsrail aleyhine slogan atan Filistinliler, işgalci İsrail’in “idari tutukluluk” politikasına tepki gösterdi.

Yapılan konuşmalarda, Filistinlileri suç isnat etmeksizin aylarca, hatta yıllarca parmaklıklar ardında bırakan “idari tutukluluk” politikasının, uluslararası kanunlara aykırı olduğu vurgulandı.

İşgalci İsrail’e Yaptırım İstendi

AB’den “idari tutululuk” uygulamasına son verilmesi için işgalci İsrail’e yaptırım uygulanması istenirken, Filistin topraklarındaki işgalin bitirilmesi için de Tel Aviv’e baskı uygulanması talep edildi.

Filistin Elçiliği görevlisi Adil el-Atiye, yaptığı açıklamada, işgalci İsrail’e yaptırım uygulanmasını isteyerek, “Dünya, Suriye gibi sorunlarla meşgul. Ancak işgal altında yaşayan Filistinliler hâlâ sıkıntı çekiyor. Esirler, çok kötü şartlarla karşı karşıyalar.” dedi.

İki Bin Mahkûm Açlık Grevinde

İşgalci İsrail’in hapishanelerindeki yaklaşık iki bin Filistinli, “İsrail’in keyfî uygulamaları ve hak ihlâllerine son verilerek tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi için” pazartesi günü açlık grevine başlamıştı.

Filistin Esirler Cemiyeti’nin de aralarında bulunduğu kurumların hazırladığı rapora göre, işgalci İsrail’in hapishanelerinde 481’i işgal altındaki Doğu Kudüs’ten olmak üzere 57’si kadın, 300’ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli tutsak bulunuyor.