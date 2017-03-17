Brezilya’daki Sarıhumma Salgını Yayılıyor!

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17.03.2017 12:21
Brezilya’daki Sarıhumma Salgını Yayılıyor!
Sarıhumma salgınının sürdüğü Brezilya’da kesinleşmiş 424 vaka bulunduğu ve bu hastalık nedeniyle 137 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Brezilya Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Brezilya’da kesinleşmiş sarıhumma vakası sayısı 424’e yükseldi.

Minas Gerais, 325 vaka ile hastalıktan en fazla etkilenen eyalet oldu, Espirito Santos eyaletinde 93, Sao Paulo eyaletinde de 4 doğrulanmış vaka bulunuyor.

Ülkede 80 kentte 137 kişi sarıhummadan kaynaklı olarak yaşamını yitirdi.

Brezilya’da geçen yıl aralık ayından bu yana bin 558 sarıhumma bildirimi yapıldı, 933 şüpheli vaka ve 112 ölümle ilgili incelemeler sürüyor.

Sao Paulo’da Sarıhummadan 8’inci Ölüm

Sao Paulo Sağlık Müdürlüğü ise Ribeirao Preto kentinde eyaletteki 8’inci sarıhumma kaynaklı ölümün kaydedildiğini açıkladı.

Bu kişilerden 5’inin hastalığa eyalet dışında yakalanarak hayatını Sao Paulo’da hayatını kaybettiği, 3’ünün ise sarıhummadan eyalet içinde etkilendiği duyuruldu.

Rio de Janeiro’da Aşı Kuyrukları

Rio de Janeiro eyaletinde sarıhumma kaynaklı ilk ölümün Casimiro de Abreu kentinde olduğu bilgisi kesinlik kazandı. Bunun üzerine kente helikopterle aşı gönderildi.

İtfaiye ekiplerince şehir merkezinde bir hastanede kurulan aşı merkezinde uzun kuyruklar oluştu.

Kentteki sağlık ekiplerini güçlendirmek için diğer bölgelerden sağlık uzmanları Casimiro de Abreu’ya sevk edildi.

Kaynak: AA

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