Brezilya'da Yine Hapishane İsyanı: 33 Mahkûm Öldü
Brezilya'da Pamc'daki cezaevinde gece yarısı çıkan isyanda 33 mahkûm hayatını kaybetti.
Brezilya bu hafta ikinci hapishane isyanını yaşıyor.
Brezilya’nın Manaus kentindeki bir hapishanede 2 Ocak'ta çıkan kanlı isyanda da 50 kişi ölmüştü.
İsyanın nasıl başlandığı henüz belirsizliğini koruyor. Ülkenin en büyük 2 çetesi cezaevlerinin kontrolü için birbirleriyle mücadele ediyor. Geçen ekimde de ülkedeki cezaevlerinde benzer olaylar yaşanmıştı.
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