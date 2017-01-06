Brezilya'da Yine Hapishane İsyanı: 33 Mahkûm Öldü

Brezilya'da Pamc'daki cezaevinde gece yarısı çıkan isyanda 33 mahkûm hayatını kaybetti.

Brezilya bu hafta ikinci hapishane isyanını yaşıyor.

Brezilya’nın Manaus kentindeki bir hapishanede 2 Ocak'ta çıkan kanlı isyanda da 50 kişi ölmüştü.

İsyanın nasıl başlandığı henüz belirsizliğini koruyor. Ülkenin en büyük 2 çetesi cezaevlerinin kontrolü için birbirleriyle mücadele ediyor. Geçen ekimde de ülkedeki cezaevlerinde benzer olaylar yaşanmıştı.