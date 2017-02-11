Brezilya'da Polis Grevleri Yayılıyor
Brezilya'da bir haftadır polis grevinin sürdüğü Espirito Santos eyaletinin ardından Rio de Janeiro eyaletindeki polis yakınları da 100 askeri polis birimi binasından 27'sinin önünde protestolara başladı.
Rio de Janeiro eyaleti Güvenlik Müdürü Roberto Sa, yaptığı açıklamada, 27 birimden sadece 4'ünde polislerin giriş ve çıkışlarına izin verilmediğini bildirdi.
Gösterilerin sürmesinin beklendiğini aktaran Sa, eyaletteki askeri polislerin yüzde 95'inin sokaklarda çalıştığını ve devriye görevlerini yürüttüğünü ifade etti.
Askeri polis yüzbaşısı grevi kışkırtmaktan tutuklandı
Askeri Polis Yüzbaşısı Ana Paula Moutinho, sosyal medya hesabından polis grevini kışkırtmak suçlamasıyla idari olarak tutuklandı.
Askeri polis yetkilileri, Moutinho'nun mesajlarını "topluma karşı agresif" olarak değerlendirdi.
Sosyal medya hesabından askeri polislerin cuma günü her zamanki gibi davranmayacağını ve toplumun korunmasız olacağını yazan Moutinho, "Sadece bizimkilerle ilgileneceğiz. Tepelere kaçın." paylaşımında bulundu.
Yüzbaşı Moutinho geçen seneki bir vakada bir bebeği emzirmesiyle sosyal medyanın sevgisini kazanmıştı. Annesi tarafından terk edilen 28 günlük bebek, askeri polislerin yardımıyla babaannesine teslim edilmişti.
Rio belediyelerinden polis ödemelerine yardım vaadi
Rio de Janeiro'nun Niteroi Belediye Meclisi, askeri polis memurlarına tek seferde 3 bin 500 Brezilya reali yardım yapılacağını, Macae Belediyesi yönetimi ise askerlerin gecikmiş 13'üncü maaşlarının ödenmesine katkıda bulunacaklarını duyurdu.
Niteroi Belediye Meclisinin açıklamasında, bonus ödemelerinin bu ay sonuna kadar yapılacağı bildirilerek, "Kamu güvenliğinin eyaletlerin anayasal bir görevi olduğunu biliyoruz ancak polis kuvvetleriyle yürütmekte olduğumuz iş birliğinin esas olduğuna inanıyoruz." ifadesi kullanıldı.
Macae Belediye Başkanı Aluizio do Santos Junior ise askeri polis kışlası komutanına gönderdiği mektupta, Espirito Santos'taki olayların benzerlerinin Macae'de yaşanmaması için polislerin geciken 13'üncü maaşlarına yardım edeceklerini belirtti. Mektupta, ödemelerin ilki 3 iş günü içinde, diğeri 20 gün sonra olmak üzere iki taksitte yapılacağı bilgisi verildi.
Aluzio do Santos Junior, sosyal medya hesabından, "Şu an çaba gösterme ve fedakarlık yapma zamanı. Vatandaşların güvenliği tehlikeye atılamaz. Macae'de herhangi bir aksaklık olmaması için polisin 13'üncü maaşlarını ödeyeceğiz." mesajını paylaştı.
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