Brezilya'da Polis Grevleri Yayılıyor

»Ana Sayfa»Dünya
11.02.2017 10:46
Brezilya'da Polis Grevleri Yayılıyor
Rio de Janeiro eyaletindeki 100 askeri polis biriminden 27'sinin önünde polis yakınları tarafından gösteriler yapılıyor.

Brezilya'da bir haftadır polis grevinin sürdüğü Espirito Santos eyaletinin ardından Rio de Janeiro eyaletindeki polis yakınları da 100 askeri polis birimi binasından 27'sinin önünde protestolara başladı.

Rio de Janeiro eyaleti Güvenlik Müdürü Roberto Sa, yaptığı açıklamada, 27 birimden sadece 4'ünde polislerin giriş ve çıkışlarına izin verilmediğini bildirdi.

Gösterilerin sürmesinin beklendiğini aktaran Sa, eyaletteki askeri polislerin yüzde 95'inin sokaklarda çalıştığını ve devriye görevlerini yürüttüğünü ifade etti.

Askeri polis yüzbaşısı grevi kışkırtmaktan tutuklandı

Askeri Polis Yüzbaşısı Ana Paula Moutinho, sosyal medya hesabından polis grevini kışkırtmak suçlamasıyla idari olarak tutuklandı.

Askeri polis yetkilileri, Moutinho'nun mesajlarını "topluma karşı agresif" olarak değerlendirdi.

Sosyal medya hesabından askeri polislerin cuma günü her zamanki gibi davranmayacağını ve toplumun korunmasız olacağını yazan Moutinho, "Sadece bizimkilerle ilgileneceğiz. Tepelere kaçın." paylaşımında bulundu.

Yüzbaşı Moutinho geçen seneki bir vakada bir bebeği emzirmesiyle sosyal medyanın sevgisini kazanmıştı. Annesi tarafından terk edilen 28 günlük bebek, askeri polislerin yardımıyla babaannesine teslim edilmişti.

Rio belediyelerinden polis ödemelerine yardım vaadi

Rio de Janeiro'nun Niteroi Belediye Meclisi, askeri polis memurlarına tek seferde 3 bin 500 Brezilya reali yardım yapılacağını, Macae Belediyesi yönetimi ise askerlerin gecikmiş 13'üncü maaşlarının ödenmesine katkıda bulunacaklarını duyurdu.

Niteroi Belediye Meclisinin açıklamasında, bonus ödemelerinin bu ay sonuna kadar yapılacağı bildirilerek, "Kamu güvenliğinin eyaletlerin anayasal bir görevi olduğunu biliyoruz ancak polis kuvvetleriyle yürütmekte olduğumuz iş birliğinin esas olduğuna inanıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Macae Belediye Başkanı Aluizio do Santos Junior ise askeri polis kışlası komutanına gönderdiği mektupta, Espirito Santos'taki olayların benzerlerinin Macae'de yaşanmaması için polislerin geciken 13'üncü maaşlarına yardım edeceklerini belirtti. Mektupta, ödemelerin ilki 3 iş günü içinde, diğeri 20 gün sonra olmak üzere iki taksitte yapılacağı bilgisi verildi.

Aluzio do Santos Junior, sosyal medya hesabından, "Şu an çaba gösterme ve fedakarlık yapma zamanı. Vatandaşların güvenliği tehlikeye atılamaz. Macae'de herhangi bir aksaklık olmaması için polisin 13'üncü maaşlarını ödeyeceğiz." mesajını paylaştı.

 

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • “Van Büyükşehir Belediyesi’nde 190 Kişi Görevden Uzaklaştırıldı”10 Şubat 2017 Cuma 15:36
  • “Dört Yılda 1,5 Milyon Güney Sudanlı Komşu Ülkelere Geçti”10 Şubat 2017 Cuma 14:56
  • “Ahmet Türk’ün Tahliye Edilmesinden Memnuniyet Duydum”10 Şubat 2017 Cuma 14:13
  • Mülteci Yurdunu Kundaklayan Alman Irkçıya 8 Yıl Hapis10 Şubat 2017 Cuma 12:43
  • Merkel, Mültecileri Sınır Dışı Etme Uygulamasını Hızlandırıyor!10 Şubat 2017 Cuma 11:52
  • Yeni Zelanda’da Yüzlerce Balina Telef Oldu10 Şubat 2017 Cuma 11:27
  • Trump’ın Yasağını İptal Eden Mahkeme Kararı Onaylandı10 Şubat 2017 Cuma 11:16
  • Lice Belediyesi’ne Kayyum Atandı10 Şubat 2017 Cuma 11:01
  • Macaristan Mültecileri Konteynerlere Dolduracak10 Şubat 2017 Cuma 09:24
  • Tel Abyad'da Patlama10 Şubat 2017 Cuma 00:44
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Birleşmiş Milletler Barışı Sağlıyor
    Birleşmiş Milletler Barışı Sağlıyor
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim