Brezilya'da Polis Grevde, Ordu Göreve Çağrıldı
Brezilya'nın Espirito Santo eyaletinde askeri polisin maaş artışı için greve gitmesi, güvenlik hizmetlerinde aksamalara ve sokaklarda suçların artmasına neden oldu. Espiritio Santo Eyaleti Kamu Güvenliği Bakanlığı, sokaklarda polis hizmetlerinin sağlanması için federal hükümetin ordu birliklerine yetki verdiğini açıkladı.
Espirito Santos eyaletinde askeri polis ve polis yakınları, 4 Şubat Cumartesi sabahından bu yana eyalet genelindeki en az 30 şehirde protestolar düzenleyerek, polis araçlarının polis merkezlerinden çıkışına izin vermiyor.
Sokaklarda polisin olmaması kargaşaya yol açtı. Son iki günde 1 otobüs ve 1 nöbetçi karakol ateşe verilirken, birçok dükkan soygunu rapor edildi.
Vitoria belediyesi 6 Şubat Pazartesi başlayacak eğitim döneminin ilk gününde kamu okullarında eğitim hizmetlerini durdurdu. Belediye ayrıca iki merkezdeki acil durum birimleri dışında, sarı humma aşılamaları dahil olmak üzere tüm sağlık hizmetlerinin durdurulduğunu bildirdi.
Esiprito Santos Futbol Federasyonu ise stadyumlarda polis kuvvetlerinin olmaması nedeniyle 5 Şubat Pazar'dan itibaren profesyonel maçları geçici olarak ertelediklerini duyurdu.
ORDU BİRLİKLERİ GÖREVE ÇAĞRILDI
Espiritio Santo Eyaleti Kamu Güvenliği Bakanlığı, sokaklarda polis hizmetlerinin sağlanması için federal hükümetin ordu birliklerine yetki verdiğini açıkladı.
Federal hükümet, eyalet yönetiminden yapılan talep sonrası 200 askerin Espirito Santo'ya gönderilmesine karar verildiğini duyurdu.
Espirito Santos eyalet hakimi Robson Luiz Albanez de polis yakınlarının hareketinin yasa dışı olduğunu ve bir an önce birliklerin önünden ayrılmaları gerektiğini bildirdi.
Hakim Albanez, karara uyulmaması durumunda polis kuvvetlerini temsil eden derneklere 100 bin Brezilya reali para cezası verileceğini belirtti.
Eyalet Kamu Güvenliği Bakanı Andre Garcia da yaptığı açıklamada, polis faaliyetlerinin kesintiye uğramasının kabul edilemeyeceğini vurgulayarak, "Eğer askeri polis yoksa ulusal kuvvetler ve ordu birlikleri vardır." dedi.
Garcia, grev nedeniyle polis şefinin de görevden alındığını, düzenin sağlanması için yeni polis şefinin görevlendirildiğini kaydetti.
Sokaklarda halkın çağrılarına cevap verecek polis faaliyetleri olmadığı sürece hareketin temsilcileri ile her türlü müzakerenin askıya alındığını söyleyen Garcia, "Niyetimiz her zaman müzakere etmek ancak bu müzakere karşılıklı saygıya dayanmalıdır ve bunun şartı da polisin sokaklara dönerek halkın çağrılarına yanıt vermesidir." diye konuştu.
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