Brezilya’da Polis Cinayetleri Durdurulamıyor

Güney Amerika ülkelerinden Brezilya’nın başkenti Rio de Janeiro’da bir polis memuru daha cinayete kurban gitti.

Böylece 39 yaşındaki polis memuru Fabio Cavalcante’nin Rio de Janerio’da silahlı kişilerce hedef alınmasıyla sene başından bu yana öldürülen polis sayısı 100’ü buldu.

“Hiç Kimse Bir Şey Yapmıyor”

Cavalcante’nin cenaze törenine katılan Polis Eşleri ve Anneleri Derneği üyesi Rogeria Quaresma, yetkililere olan tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

“Hiç kimse bir şey yapmıyor. Birilerinin harekete geçmesi daha ne kadar zaman alacak? Bugün bizim kahramanlarımız ölüyor ama yakında insanlar ölmeye başlayacak.”

“Katiller Polis Öldürmeye Odaklanmış Durumda”

Eski bir polis memuru olan güvenlik uzmanı Paulo Storani, “Şu anda şahit olduğumuz olay, cinayet şebekelerinin işi. Bu her zaman olmuştur, ancak şimdilerde çok daha geniş ölçekte yaşanıyor. Katiller polis öldürmeye odaklanmış durumdalar.” şeklinde konuştu.

“Uyuşturucu Şebekelerinin Kontrol Altına Alınamamasından Kaynaklanıyor”

Bu arada, Brezilya hükümeti, bölgeye asker sevkiyatını arttırsa da polis cinayetlerinin önüne geçilemiyor.

Uzmanlar, cinayetlerin “uyuşturucu şebekelerinin” kontrol altına alınamamasından kaynaklandığını belirtiyor.

Kaynak: Euro News