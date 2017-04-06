Brezilya’da Mahkeme Polislerin Grev Hakkı Olmadığına Hükmetti!

»Ana Sayfa»Dünya
06.04.2017 11:01
Brezilya’da Mahkeme Polislerin Grev Hakkı Olmadığına Hükmetti!
Brezilya’da Yüksek Mahkeme, polis memurlarının grev hakkı olmadığına hükmetti.

Brezilya’da Yüksek Mahkeme, şehirlerde devriye gezen askerî polislerin, federal polislerin, soruşturma yürüten sivil polis memurlarının greve gitmesinin anayasaya aykırı olduğunu açıkladı.

AA’da yer alan habere göre, itfaiye memurları gibi kamu güvenliğinden sorumlu görevlilerin de greve gitmesinin kanunlara aykırı olduğu belirtildi.

Ne Olmuştu?

Brezilya’da Espirito Santos eyaletinde 4 Şubat’ta askerî polislerin aileleri, maaş artışı talebiyle eylem yapmıştı. Grevin başladığı günden 11 Şubat’a kadar 137 cinayetin işlendiği eyalette yönetim, bazı polis dernekleriyle eylemin sona erdirilmesi için anlaşmaya varmıştı.

Diğer yandan grev ve akabinde yaşanan şiddet olaylarında rolü bulunduğu gerekçesiyle 703 askerî polis hakkında soruşturma açılmış, bunlardan 161’inin görevden alınması yönünde dava süreci başlamıştı.

Protestolar, daha sonra Rio de Janeiro’ya sıçramıştı. Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer, Rio de Janeiro eyaletinde polisler yerine 9 bin silahlı kuvvetler mensubunun görev yapmasını onaylamıştı.

Ne İstiyorlar?

Ülke yasalarına göre, askerî polislerin greve gitme veya iş durdurma hakları bulunmuyor. Bu tür eylemlere katılan polisler, hapis cezasına çarptırılıyor. Askerî polisler, bu nedenle aileleri vasıtasıyla greve gidiyor. Yakınları, askerî polislerin maaşlarının tekrar düzenlenmesini, yemek, gece mesaisi ve risk tazminatlarının ödenmesini istiyor.

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