Brezilya'da Hapishane İsyanı: En Az 50 Ölü

Brezilya’nın Manaus kentindeki bir hapishanede çıkan kanlı isyanda en az 50 kişi öldü.

Brezilyalı güvenlik yetkilileri Manaus kentindeki Anisio Jobim cezaevindeki isyanın dün akşam saatlerinde başladığını ve sabah saatlerinde bastırıldığını duyurdu.

Bir resmi yetkili onlarca mahkum ve tutuklunun öldüğünü duyurdu ancak ayrıntı vermedi. G1 haber portalı isyanda 50 mahkum ve tutuklunun öldüğünü ayrıca bilinmeyen sayıda mahkumun cezaevinden kaçtığını duyurdu.

İsyanın nasıl başlandığı henüz belirsizliğini koruyor. Ülkenin en büyük 2 çetesi cezaevlerinin kontrolü için birbirleriyle mücadele ediyor. Geçen ekimde de ülkedeki cezaevlerinde benzer olaylar yaşanmıştı